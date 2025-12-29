Η Κίνα ξεκίνησε στρατιωτικές ασκήσεις με πραγματικά πυρά στον εναέριο χώρο κοντά στην Ταϊβάν.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του στρατού της: «Ο στρατός του Πεκίνου αναπτύσσει αντιτορπιλικά, φρεγάτες, μαχητικά, βομβαρδιστικά και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στις ασκήσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν εκπαίδευση με πραγματικά πυρά σε θαλάσσιους στόχους βόρεια και νοτιοδυτικά της Ταϊβάν».

Μάλιστα έδωσε στη δημοσιότητα και βίντεο από τις ασκήσεις.

Από την πλευρά της η κυβέρνηση της Ταϊβάν απάντησε με μια δριμεία καταδίκη αυτών των δηλώσεων: «Ανεύθυνες προκλήσεις».

«Σε απάντηση στην περιφρόνηση των διεθνών κανόνων από τις κινεζικές αρχές και στη χρήση στρατιωτικού εκφοβισμού για την απειλή γειτονικών χωρών, η Ταϊβάν εκφράζει την έντονη καταδίκη της», δήλωσε η Κάρεν Κούο, εκπρόσωπος του Προεδρικού Γραφείου.

Το Υπουργείο Άμυνας της Ταϊβάν ανέφερε επίσης ότι δύο κινεζικά στρατιωτικά αεροσκάφη και 11 πλοία είχαν επιχειρήσει γύρω από το νησί τις τελευταίες 24 ώρες και ότι ο στρατός του νησιού ήταν σε υψηλή επιφυλακή και έτοιμος να διεξάγει «ασκήσεις ταχείας αντίδρασης».

«Όλα τα μέλη των ενόπλων δυνάμεών μας θα παραμείνουν σε εγρήγορση και σε πλήρη ετοιμότητα, λαμβάνοντας συγκεκριμένα μέτρα για την υπεράσπιση των αξιών της δημοκρατίας και της ελευθερίας», προσθέτει η Ταϊβάν.

Σύμφωνα με τα διεθνή Μέσα Ενημέρωσης, οι ασκήσεις της Κίνας, με την ονομασία «Αποστολή Δικαιοσύνης-2025», πραγματοποιούνται εν μέσω αυξανόμενης κλιμάκωσης.

Το Πεκίνο φέρεται να έχει δυσαρεστηθεί με τις επισκέψεις Ιαπώνων πολιτικών στην Ταϊβάν, πόσο μάλλον με την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας μεταξύ Ουάσιγκτον και Ταϊπέι.