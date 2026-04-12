Σε νέο κρεσέντο απειλών προχώρησε σήμερα, Κυριακή του Πάσχα (12/4), ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά τις αποτυχημένες συνομιλίες με το Ιράν, στο Ισλαμαμπάντ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέλαβε πως θα καταστρέψει ιρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, αν δεν υπάρξει συμφωνία για ένα τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

«Θα μπορούσα να καταστρέψω ολοσχερώς το Ιράν μέσα σε μία μέρα. Θα μπορούσα να το καταστρέψω ολοσχερώς μέσα σε μία ώρα», είπε, παραθέτοντας ως στόχους «όλες τις ενεργειακές υποδομές τους, όλα τα εργοστάσιά τους, όλους τους ηλεκτρικούς σταθμούς τους».

Φρουροί της Επανάστασης: «Θα σας παγιδεύσουμε σε μία θανάσιμη δίνη»

Την ίδια ώρα, οι Φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι έχουν «πλήρως υπό έλεγχο» την κυκλοφορία στα Στενά του Ορμούζ και απείλησαν να παγιδεύσουν εκεί τους εχθρούς τους σε μια «θανάσιμη δίνη», έπειτα από τις δηλώσεις του Αμερικανού ηγέτη πως θα αποκλείσει το σημείο.

«Όλη η κυκλοφορία (…) είναι πλήρως υπό τον έλεγχο των Ενόπλων Δυνάμεων», ανακοίνωσε η ναυτική διοίκηση των Φρουρών με μήνυμα που δημοσιοποίησε μέσω του «X». «Ο εχθρός θα βρεθεί παγιδευμένος σε μία θανάσιμη δίνη μέσα στα Στενά, αν κάνει ένα λάθος βήμα», πρόσθεσε η ναυτική διοίκηση, δημοσιοποιώντας βίντεο στο οποίο εικονίζονται πλοία στο στόχαστρο.

«Δεν θα μας πάρει πολύ να καθαρίσουμε τα Στενά του Ορμούζ»

Μιλώντας στο Fox News, ο Αμερικανός Πρόεδρος εκτίμησε ότι «δεν θα μας πάρει πολύ να καθαρίσουμε τα Στενά του Ορμούζ», σημειώνοντας: «πιστεύουμε πως πολλές χώρες θα μας βοηθήσουν σε αυτό, οι σύμμαχοι του Κόλπου έχουν ήδη αρχίσει να μας βοηθούν».

Εξήγησε πως οι ΗΠΑ και άλλες χώρες θα στείλουν ναρκαλιευτικά στο σημείο για να απομακρύνουν τις νάρκες που τοποθέτησε το Ιράν: «Έχουμε ναρκαλιευτικά εκεί. Διαθέτουμε εξαιρετικά εξελιγμένα υποβρύχια ναρκαλιευτικά. Είναι τα πιο σύγχρονα και τα καλύτερα, αλλά στέλνουμε και πιο παραδοσιακά ναρκαλιευτικά. Και, όπως αντιλαμβάνομαι, το Ηνωμένο Βασίλειο και κάποιες άλλες χώρες στέλνουν επίσης ναρκαλιευτικά».

Ακολούθως, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ, του Ιράν και του Πακιστάν ως «πολύ φιλικές» και δήλωσε ότι οι ΗΠΑ πέτυχαν «σχεδόν όλα όσα ήθελαν» κατά τη διάρκεια των συνομιλιών. Ωστόσο, τελικά οι διαπραγματεύσεις απέτυχαν, καθώς το Ιράν δεν μπόρεσε να δεσμευτεί να εγκαταλείψει τις πυρηνικές του φιλοδοξίες, σημείωσε.

«Οι Ιρανοί δεν έχουν αποχωρήσει από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Προβλέπω πως θα επιστρέψουν και θα μας δώσουν αυτά που θέλουμε», ανέφερε επίσης, ενώ επισήμανε πως η ανάρτησή του για την εξόντωση του ιρανικού πολιτισμού ήταν αυτή που τους έφερε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Για τα δύο αμερικανικά αντιτορπιλικά που διέσχισαν το Μεγάλο Σάββατο (11/4), τα Στενά του Ορμούζ, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ είπε: «Πιθανότατα είδατε ότι στείλαμε δύο εξαιρετικά εξελιγμένα, πανέμορφα, ολοκαίνουργια αντιτορπιλικά ακριβώς στη μέση του Ορμούζ και κανείς δεν μας έκανε τίποτα», διαψεύδοντας την Τεχεράνη που απάντησε πως ένα «αμερικανικό πολεμικό πλοίο ανέκρουσε πρύμναν μετά από την προειδοποίηση των Ιρανών ότι θα δεχτεί επίθεση εντός 30 λεπτών αν διασχίσει τα Στενά».

Παράλληλα, επανέλαβε πως «θα επανεξετάσουμε τη συμμετοχή μας στο ΝΑΤΟ», αφού «δεν ήταν εκεί για εμάς».

Τελωνειακοί δασμοί 50% στην Κίνα, αν βοηθήσει στρατιωτικά το Ιράν

Ο Τραμπ απείλησε επίσης την Κίνα, έναν από τους κύριους εμπορικούς εταίρους των Ηνωμένων Πολιτειών, με τελωνειακούς δασμούς 50% στα εμπορεύματά της, αν το Πεκίνο προσφέρει στρατιωτική βοήθεια στο Ιράν στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

«Αν τους πιάσουμε να το κάνουν αυτό, θα φάνε δασμούς 50%, ένα ιλιγγιώδες ποσό», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Fox News.

«Δεν θα αφήσουμε το Ιράν να βγάζει χρήματα πουλώντας πετρέλαιο σε ανθρώπους που του αρέσουν», πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πρόκειται να μεταβεί στο Πεκίνο στις 14 και 15 Μαΐου, όπου θα συναντήσει τον κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ, αφού είχε αναβάλει μια προηγούμενη Σύνοδο Κορυφής εξαιτίας αυτού του πολέμου.