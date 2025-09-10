Ο παραδοσιακός αυταρχισμός, η θεοκρατική νοοτροπία της εξουσίας, ο δεσποτικός χαρακτήρας της κυβέρνησης, η φτώχεια και τα χαμηλά μεροκάματα βρίσκονται στον πυρήνα της κοινωνικής εξέγερσης που εξελίσσεται τα τελευταία 24ωρα στο Νεπάλ. Μέχρι στιγμής, οι δεκάδες νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες αποτελούν απόδειξη της βίαιης αντιπαράθεσης όπου οι πολίτες συγκρούονται με τις δυνάμεις ασφαλείας και τον στρατό σε μια χώρα όπου δεν υπάρχει καμία δημοκρατική παράδοση.

Είναι δύσκολο στη Δύση να κατανοήσουμε το πώς λειτουργεί αυτή η κοινωνία, πάνω εκεί στα Ιμαλάια, κοντά στη «Στέγη» του κόσμου. Ανάμεσα σε έναν θεοκρατισμό αιώνων και μια σκληρή και συνεχή μάχη επιβίωσης, το κράτος του Νεπάλ επιβιώνει μεταξύ ενός αιωνόβιου θεοκρατικού παρελθόντος και μιας πρόκλησης η οποία προέρχεται από τις εικόνες που λαμβάνουν οι πολίτες αυτής της χώρας από τα social media.

Αυτή ακριβώς η απαγόρευση στα social media είναι που προκάλεσε το χάος. Διότι είναι ακριβώς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που προσφέρουν στον μέσο πολίτη της χώρας ένα μέτρο σύγκρισης με τον υπόλοιπο κόσμο.

Χάος και οργή – Συγκλονιστικά βίντεο από την εξέγερση

Για όλους τους προαναφερόμενους λόγους, τα βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου από την εξέγερση των τελευταίων ημερών, προδίδουν την οργή του λαού. Οι πολίτες έχουν ξεχυθεί στους δρόμους, βάζοντας φωτιές σε κυβερνητικά κτήρια – όπως το κοινοβούλιο – και κυνηγώντας τους πολιτικούς στους δρόμους, όσους από αυτούς έχουν παραμείνει στη χώρα δηλαδή και δεν έχουν φύγει με ελικόπτερα της αστυνομίας, όπως φαίνεται στο παρακάτω βίντεο.

Η πυρκαγιά στη Βουλή φαινόταν από μεγάλη απόσταση, ενώ το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στον χώρο παρατηρούσε τις φλόγες, κρατώντας σημαίες και φωνάζοντας συνθήματα:

Βίντεο από το εσωτερικό της Βουλής. Διαδηλωτές έχουν βάλει φωτιές, ενώ καταστρέφουν τα έδρανα:

Σε βίντεο καταγράφηκε και ο υπουργός Οικονομικών της χώρας, καθώς τρέχει στους δρόμους, με τους πολίτες να τον καταδιώκουν και να τον κλωτσάνε:

Στο κλιπ φαίνεται ένα τεράστιο πλήθος να καταδιώκει τον αντιπρόεδρο και υπουργό Οικονομικών του Νεπάλ, Μπαράτ Παουντέλ, σε στενά δρομάκια, προτού τον ρίξει στο έδαφος και τον ξυλοκοπήσει με κλωτσιές και γροθιές. Ο Παουντέλ επιχειρεί να διαφύγει, ωστόσο ένας άνδρας τον κλωτσά, με αποτέλεσμα να πέσει και να δεχθεί επίθεση από το εξαγριωμένο πλήθος.

Διαδηλωτές έκαψαν ζωντανή τη σύζυγο πρώην πρωθυπουργού

Σε μια δραματική εξέλιξη, η σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού κάηκε ζωντανή, όταν το σπίτι της τυλίχθηκε στις φλόγες, σύμφωνα με περιφερειακά μέσα ενημέρωσης.

Οι διαδηλωτές έβαλαν φωτιά στην κατοικία του πρώην αναπληρωτή πρωθυπουργού του Νεπάλ, Τζαλανάθ Κανάλ, με αποτέλεσμα τον θάνατο της συζύγου του, Ρατζιαλάξμι Τσιτρακάρ, η οποία είχε παγιδευτεί μέσα.

Διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε κυβερνητικά κτήρια, αστυνομικά τμήματα και κατοικίες πολιτικών στην πρωτεύουσα του Νεπάλ.

Μέχρι στιγμής, οι νεκροί υπολογίζονται σε 25 και οι τραυματίες σε τουλάχιστον 633.

Η πρώην πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου θα αναλάβει μεταβατική Πρωθυπουργός

Η πρώην πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Νεπάλ, η μοναδική γυναίκα που έχει αναδειχθεί σε αυτό το αξίωμα μέχρι σήμερα, ανακοίνωσε μιλώντας στο τηλεοπτικό κανάλι CNN News18 ότι «αποδέχτηκε το αίτημα των διαδηλωτών της GenZ» να αναλάβει επικεφαλής της μεταβατικής κυβέρνησης της χώρας.

Η 73χρονη Σουσίλα Κάρκι, που χαίρει σεβασμού στη χώρα, είχε πει νωρίτερα ότι όλες οι πλευρές θα πρέπει «να ενωθούν για να βρεθεί μια διέξοδος στην κρίση».

Νωρίτερα, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου στρατού του Νεπάλ, στρατηγός Ασόκ Ρατζ Σιγκντέλ, είχε συνομιλίες με διάφορες προσωπικότητες της χώρας, μεταξύ των οποίων ήταν οι εκπρόσωποι των διαδηλωτών που ανάγκασαν σε παραίτηση τον πρωθυπουργό Κ.Π. Σάρμα Όλι.

«Ο αρχηγός του στρατού ξεκίνησε συνομιλίες με διάφορες πλευρές και συνάντησε εκπροσώπους της GenZ», είπε ο εκπρόσωπός του, Ρατζαράμ Μπάσνετ.

Από την Τρίτη, ο στρατηγός Σιγκντέλ κάλεσε «όλες τις ομάδες που εμπλέκονται στις διαδηλώσεις να ηρεμήσουν και να ξεκινήσουν διάλογο». Ο πρόεδρος του Νεπάλ, Ραμτσάντρα Παουντέλ, ζήτησε επίσης «από όλον τον κόσμο να συνεργαστεί» ώστε να βρεθεί «μια ειρηνική λύση σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση της χώρας».

Ο στρατός επιτηρεί αυστηρά την απαγόρευση κυκλοφορίας που επιβλήθηκε «μέχρι νεοτέρας», ώστε να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Ένοπλοι στρατιώτες, με άρματα και τεθωρακισμένα οχήματα έχουν αναπτυχθεί στους δρόμους, ανάμεσα στα πυρπολημένα αυτοκίνητα και τα λεηλατημένα καταστήματα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, περισσότεροι από 13.500 κρατούμενοι δραπέτευσαν από τα σωφρονιστικά ιδρύματα όπου κρατούνταν κατά τη διάρκεια των αντικυβερνητικών ταραχών. Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, Μπινόντ Γκίμιρ, είπε ότι τρεις αστυνομικοί σκοτώθηκαν.

