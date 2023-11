«Ο Νετανιάχου δεν είναι πλέον συνομιλητής μας με κανέναν τρόπο. Τον διαγράψαμε», δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας σε δημοσιογράφους, κατά την επιστροφή του από επίσκεψη που πραγματοποίησε στο Καζακστάν. Πρόκειται για μια ανακοίνωση που αντικατοπτρίζει με μεγάλη ακρίβεια το σημείο που βρίσκονται οι σχέσεις της Άγκυρας με το Τελ Αβίβ, οι οποίες έχουν χειροτερέψει τις τελευταίες εβδομάδες, λόγω της επίθεσης που έχει εξαπολύσει το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, ως αντίποινα για το χτύπημα της Χαμάς στα εδάφη του την 7η Οκτωβρίου.

Την ίδια ώρα, ο Τούρκος πρόεδρος στρέφεται και κατά των δυτικών συμμάχων, με κατηγορηματικές δηλώσεις περί απραξίας και συνεργίας στη δολοφονία χιλιάδων παλαιστινίων από το Ισραήλ.

Το μεσημέρι του Σαββάτου, 4 Νοεμβρίου, η Τουρκία ανακάλεσε τον πρέσβη της στο Τελ Αβίβ, Σακίρ Οζκάν Τορουνλάρ, για διαβουλεύσεις στην Άγκυρα, όπως ανακοινώθηκε από το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Εξαιτίας της εξελισσόμενης ανθρωπιστικής τραγωδίας στη Γάζα που προκαλείται από τις συνεχιζόμενες επιθέσεις του Ισραήλ κατά αμάχων και την άρνηση του Ισραήλ στις εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός και συνεχή και απρόσκοπτη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας, αποφασίστηκε η ανάκληση του πρέσβη μας στο Τελ Αβίβ, Σακίρ Οζκάν Τορουνλάρ, στην Άγκυρα για διαβουλεύσεις» αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών.

Press Release Regarding Recalling of Our Ambassador in Tel Aviv, H.E. Mr. Şakir Özkan Torunlar, to Ankara for Consultations https://t.co/POmJwwXVg6 pic.twitter.com/KiRf0XqTfi

— Turkish MFA (@MFATurkiye) November 4, 2023