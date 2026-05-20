Σε πορεία κλιμάκωσης βρίσκεται η πολιτική αντιπαράθεση Δύσης και Ρωσίας με επίκεντρο του ουκρανικό, αλλά αυτή τη φόρα με φόντο τις χώρες της Βαλτικής. Μόλις πριν από λίγες ημέρες, η κυβέρνηση της Λετονίας εξαναγκάστηκε σε παραίτηση μετά από πτώση ουκρανικών drones για άγνωστο λόγο σε λετονίκο έδαφος.

Η παραίτηση καταρχάς του υπουργού Άμυνας της χώρας και κατόπιν και της κυβέρνησης ήταν αποτέλεσμα της διαπίστωσης πως οι κυβερνητικοί μηχανισμοί δεν ήταν σε θέση να προστατέψουν τον πληθυσμό.

Λίγα 24ωρα αργότερα, F-16 του ΝΑΤΟ που περιπολούσε στην Εσθονία διατάχθηκε να καταρρίψει drone που είχε εισέλθει σε εσθονικό εναέριο χώρο.

Εικοσιτέσσερις ώρες μετά, η κυβέρνηση της Λιθουανίας, κρατικοί παράγοντες και χιλιάδες πολίτες της χώρας αναγκάστηκαν να οδηγηθούν σε καταφύγια μετά από εισβολή drones με προέλευση όπως εικάζεται τη Λευκορωσία και τη Ρωσία.

Στο μεταξύ, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε με δηλώσεις του, τις αμέσως προηγούμενες ώρες ξεκαθάρισε πως το ΝΑΤΟ είναι σε θέση να επιφέρει καταλυτικά πλήγματα στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Ρωσίας στο Καλίνινγκραντ και πως η απάντηση της συμμαχίας σε περίπτωση που η Μόσχα χρησιμοποιήσει πυρηνικό όπλο κατά της Ουκρανίας θα είναι καταλυτική.

Παρατηρείται δηλαδή μια κλιμάκωση της επιθετικής ρητορικής ένθεν κακείθεν, αλλά και μια «περίεργη» δραστηριότητα με drones, τα οποία είτε προέρχονται από τη ρωσική πλευρά, είτε και κυρίως από την ουκρανική πλευρά. Διαπιστώνεται δηλαδή μια ενσυνείδητη προσπάθεια εμπλοκής των βαλτικών χωρών στην κρίση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Και οι τρεις βαλτικές χώρες ανήκουν το ΝΑΤΟ, ενώ στο έδαφος του επιχειρούν νατοϊκά στρατεύματα και νατοϊκές αεροπορικές δυνάμεις από τη Μεγάλη Βρετανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία την ώρα που στον εναέριο χώρο των βαλτικών χωρών επιχειρούν μονίμως και εναλλάξ αεροπορικές δυνάμεις απ’ όλην τη Συμμαχία.

Φον ντερ Λάιεν: «Οι απειλές της Ρωσίας κατά των κρατών της Βαλτικής είναι απαράδεκτες»

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα στη Ρωσία μέσω ανάρτησής της στο Χ.

«Οι δημόσιες απειλές της Ρωσίας κατά των κρατών της Βαλτικής είναι απολύτως απαράδεκτες. Ας μην υπάρχει καμία αμφιβολία: Μια απειλή κατά ενός κράτους-μέλους αποτελεί απειλή κατά ολόκληρης της Ένωσής μας.

Η Ρωσία και η Λευκορωσία φέρουν άμεση ευθύνη για τα drones που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή και την ασφάλεια των ανθρώπων στην ανατολική μας πτέρυγα. Η Ευρώπη θα ανταποκριθεί με ενότητα και δύναμη. Θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε την ασφάλεια της ανατολικής μας πτέρυγας με ισχυρή συλλογική άμυνα και ετοιμότητα σε κάθε επίπεδο», έγραψε.

Russia’s public threats against our Baltic States are completely unacceptable. Let there be no doubt. A threat against one Member State is a threat against our entire Union. Russia and Belarus bear direct responsibility for drones endangering the lives and security of people… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 20, 2026

Ρούτε: «Περνάμε στο ΝΑΤΟ 3.0 – Η Ευρώπη αναλαμβάνει την άμυνα»

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ σημείωσε πώς η Ευρώπη και ο Καναδάς επενδύουν περισσότερο και αναλαμβάνουν μεγαλύτερη ευθύνη για τη συμβατική άμυνα. Πρόσθεσε ότι αυτή η εξέλιξη αντικατοπτρίζεται και στη δομή διοίκησης του ΝΑΤΟ, όπου η Ευρώπη θα ηγηθεί και των τριών Διοικήσεων Κοινών Δυνάμεων, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ηγηθούν των τριών συστατικών διοικήσεων – συμβάλλοντας σε μια ισχυρότερη και πιο βιώσιμη διατλαντική Συμμαχία. «Θα συνεχίσουμε να βλέπουμε αυτόν τον μετασχηματισμό σε μια ισχυρότερη Ευρώπη σε ένα ισχυρότερο ΝΑΤΟ: ΝΑΤΟ 3.0», δήλωσε ο Μ. Ρούτε. (σ.σ. ο όρος “ΝΑΤΟ 3.0” περιγράφει τη νέα φάση μετασχηματισμού της Συμμαχίας μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, με έμφαση την ενισχυμένη αποτροπή και τη συλλογική άμυνα στην Ευρώπη).

Απαντώντας σε ερώτηση για τα περιστατικά μη επανδρωμένων αεροσκαφών που βάζουν σε κίνδυνο την ασφάλεια χωρών του ΝΑΤΟ στις χώρες της Βαλτικής, ο Μ. Ρούτε τόνισε ότι το ΝΑΤΟ αντέδρασε «ψύχραιμα, αποφασιστικά και αναλογικά», ενώ χαρακτήρισε «εντελώς γελοίους» τους ισχυρισμούς της Μόσχας ότι η Λετονία επιτρέπει να χρησιμοποιείται ο εναέριος χώρος της για ουκρανικές επιθέσεις με drones κατά της Ρωσίας.