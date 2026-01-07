Μια διαδήλωση σήμερα, Τετάρτη 7 Ιανουαρίου, στο νοτιοδυτικό Ιράν εξελίχτηκε σε ένοπλες συγκρούσεις με τις δυνάμεις επιβολής της τάξης, με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και 30 να τραυματιστούν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars κατά την ενδέκατη ημέρα του κύματος διαμαρτυρίας.

Σύμφωνα με το Fars, έμποροι διαδήλωναν στο Λορντεγκάν, μια πόλη που βρίσκεται 455 χιλιόμετρα νοτίως της Τεχεράνης, όταν «ταραξίες άρχισαν να πετούν πέτρες στις δυνάμεις επιβολής της τάξης».

«Μεταξύ αυτών, άτομα που είχαν την κατοχή τους στρατιωτικά όπλα και όπλα για κυνήγι άνοιξαν ξαφνικά πυρ εναντίον της αστυνομίας», πρόσθεσε το Fars χωρίς να διευκρινίσει εάν οι άνθρωποι που σκοτώθηκαν ήταν αστυνομικοί ή διαδηλωτές.

Την ίδια ώρα, η αυστραλιανή κυβέρνηση ζήτησε από τους πολίτες της να φύγουν από το Ιράν «το συντομότερο δυνατό» λόγω των διαδηλώσεων που συγκλονίζουν τη χώρα.

«Εάν είστε στο Ιράν, πρέπει να φύγετε το συντομότερο δυνατό», προειδοποίησε η κυβέρνηση σε ένα επικαιροποιημένο κείμενο των συστάσεών της προς τους ταξιδιώτες. «Βίαιες διαδηλώσεις συνεχίζονται σε όλη τη χώρα, οι οποίες είναι πιθανόν να ενταθούν, καθώς η κατάσταση ασφαλείας είναι ασταθής», πρόσθεσε.

Κατευνασμός από τη μια, απειλή από την άλλη

Παράλληλα, ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, οι δηλώσεις του οποίου είναι μάλλον μετριοπαθείς αφότου ξεκίνησε το κίνημα αμφισβήτησης, διέταξε σήμερα τις δυνάμεις ασφαλείας να μην λάβουν «κανένα μέτρο ασφαλείας απέναντι σε διαδηλωτές και πρόσωπα που συμμετέχουν σε συγκεντρώσεις», όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

Ωστόσο, «όσοι φέρουν πυροβόλα όπλα, μαχαίρια και ματσέτες και επιτίθενται σε αστυνομικά τμήματα και στρατιωτικές εγκαταστάσεις είναι ταραξίες και πρέπει να ξεχωρίσουμε τους διαδηλωτές από τους ταραξίες», είπε ο πρόεδρος στο υπουργικό συμβούλιο.

Παράλληλα, ο αρχηγός του ιρανικού στρατού, Αμίρ Χαταμί, ύψωσε τον τόνο απέναντι στις ΗΠΑ και στο Ισραήλ, μετά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ ότι θα επέμβει στρατιωτικά στο Ιράν αν σκοτωθούν διαδηλωτές, και μετά την «υποστήριξη» που προσέφερε στους διαδηλωτές ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Το Ιράν θεωρεί «απειλή» τις δηλώσεις αυτές και «δεν θα ανεχθεί αυτό να συνεχιστεί χωρίς να απαντήσει», δήλωσε ο Αμίρ Χαταμί, που δεν είναι πάντως ο κορυφαίος στρατιωτικός της χώρας.

«Αν ο εχθρός διαπράξει ένα λάθος, θα απαντήσουμε με περισσότερη αποφασιστικότητα» απ’ ό,τι κατά τη διάρκεια του πολέμου των 12 ημερών τον Ιούνιο εναντίον του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών, απείλησε από την πλευρά του.

Συγκρούσεις στην Τεχεράνη

Για πρώτη φορά αφότου ξεκίνησε το κίνημα αμφισβήτησης, συγκρούσεις σημειώθηκαν με το φως της μέρας χθες, Τρίτη, στο κέντρο της Τεχεράνης, όπου μέχρι τώρα πραγματοποιούνταν σποραδικές συγκεντρώσεις χωρίς σημαντικά επεισόδια, κυρίως το βράδυ, σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ.

Νοσοκομείο της πόλης επλήγη κατά λάθος από δακρυγόνα που χρησιμοποίησαν οι δυνάμεις της τάξης για να διαλύσουν τους διαδηλωτές, σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο Ιατρικών Σπουδών της Τεχεράνης, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Isna.

Σήμερα, η κατάσταση φαίνεται κανονική στην ιρανική πρωτεύουσα, με τους κατοίκους να κάνουν τα ψώνια τους στα καταστήματα, διαπίστωσε το Γαλλικό Πρακτορείο κατά μήκος της τεράστιας λεωφόρου Βαλί-Ασρ, που διασχίζει την πόλη από βορρά προς νότο.

Το Μεγάλο Παζάρι υπό πυρά δακρυγόνων

Το κίνημα, το οποίο ξεκίνησε στις 28 Δεκεμβρίου σε μια αγορά κινητών τηλεφώνων, επεκτάθηκε στη συνέχεια σε ένα τμήμα του Μεγάλου Παζαριού της Τεχεράνης, οικονομικού πνεύμονα της χώρας, όταν οι έμποροι έκλεισαν τα καταστήματά τους για να διαμαρτυρηθούν για τον υπερπληθωρισμό και τον οικονομικό μαρασμό.

Νέα απεργία πραγματοποιήθηκε εκεί χθες, Τρίτη, με διαδηλωτές να συγκεντρώνονται για να φωνάξουν «Ελευθερία! Ελευθερία!», προτού διαλυθούν από τα δακρυγόνα που χρησιμοποίησαν οι δυνάμεις ασφαλείας.

Ο σταθμός του μετρό στο Μεγάλο Παζάρι δεν λειτουργεί μέχρι νεοτέρας, όπως μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Διαδηλώσεις κυρίως στο δυτικό τμήμα της χώρας

Διαδηλώσεις πραγματοποιούνται σε τουλάχιστον 45 πόλεις, κυρίως μικρές και μεσαίες, και κυρίως στο δυτικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου με βάση τις επίσημες ανακοινώσεις και τα ΜΜΕ.

Σε απόσταση εκατοντάδων χιλιομέτρων από την Τεχεράνη, φονικές τοπικές συγκρούσεις αναφέρθηκαν τις τελευταίες ημέρες. Είναι η περίπτωση κυρίως του Μαλεκσαχί, μιας πόλης περίπου 20.000 κατοίκων με σημαντικό κουρδικό πληθυσμό.

Τουλάχιστον 27 θάνατοι, πολλές συλλήψεις

Αφότου ξεκίνησε το κίνημα διαμαρτυρίας, τουλάχιστον 27 διαδηλωτές «έχουν σκοτωθεί από πυρά ή άλλες μορφές βίας που ασκήθηκε από τις δυνάμεις ασφαλείας σε οκτώ επαρχίες», ανέφερε την Τρίτη η μη κυβερνητική οργάνωση «Ανθρώπινα Δικαιώματα στο Ιράν» («Iran Human Rights -IHR»).

Σύμφωνα με τη ΜΚΟ, που εδρεύει στη Νορβηγία, τουλάχιστον 1.000 άνθρωποι έχουν συλληφθεί. Στα νούμερα αυτά δεν συγκαταλέγονται οι απώλειες από τα σημερινά γεγονότα.

Τα ιρανικά ΜΜΕ, που αναπαράγουν επίσημες ανακοινώσεις, μιλούν για 13 νεκρούς, μεταξύ των οποίων μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, αφότου ξεκίνησαν οι διαδηλώσεις.

Μια πρόκληση για τον Χαμενεΐ

Το κίνημα αμφισβήτησης, που είχε αρχικά σχέση με την αύξηση του κόστους ζωής, είναι το πιο σημαντικό έπειτα από εκείνο που ξέσπασε στα τέλη του 2022, μετά τον θάνατο υπό αστυνομική κράτηση της Μαχσά Αμινί, που είχε συλληφθεί επειδή δεν φορούσε σωστά τη μαντίλα της.

Χωρίς να συγκρίνεται μέχρι τώρα με την κινητοποίηση «Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία» του 2022-2023, αποτελεί μια σημαντική πρόκληση για τον 86χρονο ανώτατο ηγέτη, Αλι Χαμενεΐ, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 1989, την ώρα που η χώρα έχει αποδυναμωθεί από τον πόλεμο με το Ισραήλ, τον Ιούνιο, και την επαναφορά των κυρώσεων του ΟΗΕ σε σχέση με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.