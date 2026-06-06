Μια μαζική κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε σήμερα, Σάββατο 6 Ιουνίου, σε προστατευμένη παραθαλάσσια περιοχή της Αλβανίας, όπου εκατοντάδες πολίτες εξέφρασαν την έντονη αντίθεσή τους στα σχέδια κατασκευής ενός πολυτελούς τουριστικού θερέτρου. Το έργο, ο προϋπολογισμός του οποίου αγγίζει τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ, συνδέεται άμεσα με την Ιβάνκα Τραμπ (κόρη του Ντόναλντ Τραμπ) και τον σύζυγό της, Τζάρεντ Κούσνερ.

Όπως διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου, κάτοικοι και οικολόγοι από κάθε γωνιά της χώρας ταξίδεψαν περίπου 150 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά των Τιράνων για να συγκεντρωθούν στη λιμνοθάλασσα Βιόσα-Νάρτα, ένα σημείο όπου τις τελευταίες ημέρες είχαν ξεκινήσει οι πρώτες εργασίες για τη δημιουργία εργοταξίου.

Στην αμμώδη παραλία, οι διαδηλωτές κρατούσαν αλβανικές σημαίες, αλλά και φουσκωτά ή χάρτινα ροζ φλαμίνγκο (τα πτηνά που αποτελούν το σήμα κατατεθέν της λιμνοθάλασσας και έγιναν το σύμβολο των κινητοποιήσεων), φωνάζοντας το σύνθημα: «Ακυρώστε το σχέδιο!».

Η Εμιλιόνα Πούγια, εργαζόμενη στον χρηματοοικονομικό τομέα, είπε στους δημοσιογράφους: «Όλη αυτή η θαλάσσια έκταση είναι μια προστατευμένη ζώνη. Το να καταστραφεί θα είναι μοιραίο για τη βιοποικιλότητα».

«Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τη διαφάνεια αυτής της διαδικασίας, αλλά επίσης το γεγονός ότι όλο αυτό έγινε με πλήρη περιφρόνηση της περιβαλλοντικής σημασίας αυτής της ζώνης», δήλωσε η Ντενίσα Κάζα, μέλος της περιβαλλοντικής ένωσης PPNEA, συμπληρώνοντας ότι η περιοχή αποτελεί έναν από τους πιο κρίσιμους θύλακες βιοποικιλότητας σε ολόκληρη τη Μεσόγειο, καθώς και σημαντικό καταφύγιο για μεταναστευτικά πουλιά.

Στο ίδιο σημείο είχαν σημειωθεί επεισόδια στα τέλη Μαΐου, κατά την πρώτη διαμαρτυρία, όταν τοποθετήθηκαν συρματοπλέγματα για να οριοθετηθεί ο χώρος του έργου, τα οποία πλέον έχουν αφαιρεθεί. Η κινητοποίηση εκείνη είχε πυροδοτηθεί από βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο και έδειχναν μπουλντόζες πάνω στην ακτή, αν και σήμερα τα μηχανήματα αυτά δεν βρίσκονταν εκεί.

Το κύμα δυσαρέσκειας έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις στην Αλβανία, με χιλιάδες πολίτες να δίνουν καθημερινά ραντεβού κάθε βράδυ, εδώ και σχεδόν μία εβδομάδα, στους δρόμους της πρωτεύουσας, καταγγέλλοντας ότι το σχέδιο θα ισοπεδώσει ολόκληρα τμήματα του προστατευόμενου οικοσυστήματος Βιόσα-Νάρτα. Το απόγευμα του Σαββάτου διαμαρτυρία πραγματοποιήθηκε και στην Ελλάδα, στο Σύνταγμα.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της χώρας, Έντι Ράμα, θέλησε να καθησυχάσει τους επικριτές του έργου. Σε δήλωσή του την Παρασκευή (5/6), υποστήριξε ότι «δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας», ξεκαθαρίζοντας ότι η επένδυση δεν έχει λάβει ακόμα την τελική έγκριση. Ο Αλβανός πρωθυπουργός πρόσθεσε μάλιστα ότι για τη συγκεκριμένη προσπάθεια έχουν επιστρατευτεί «οι καλύτεροι ειδικοί» παγκοσμίως, με στόχο «τη δημιουργία κάτι μοναδικού».