Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε για έκτη συνεχόμενη ημέρα το σκηνικό έξω από το Υπουργείο Παιδείας της Αλβανίας, με τις φοιτητικές κινητοποιήσεις να κλιμακώνονται επικίνδυνα. Παρά το γεγονός ότι η διαμαρτυρία ξεκίνησε νωρίς το μεσημέρι σε ρυθμούς διαδήλωσης με τύμπανα και χορούς, η ατμόσφαιρα ηλεκτρίστηκε γρήγορα, οδηγώντας σε σοβαρές συμπλοκές μεταξύ των διαδηλωτών και των αστυνομικών δυνάμεων.

Πετροπόλεμος, δακρυγόνα και ρίψεις νερού

Η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο, όταν ομάδα συγκεντρωμένων άρχισε να πετάει πέτρες εναντίον των αστυνομικών που περιφρουρούσαν το κτήριο. Οι αστυνομικές δυνάμεις αντέδρασαν άμεσα, κάνοντας χρήση δακρυγόνων, αλλά και της ειδικής αντλίας εκτόξευσης νερού, προκειμένου να απωθήσουν το πλήθος και να διασπάσουν την ένταση.

Ζημιές σε κομματικά γραφεία στο κέντρο

Στη συνέχεια, το κύριο σώμα των διαδηλωτών μετακινήθηκε προς την κεντρική πλατεία, όπου σημειώθηκαν νέοι βανδαλισμοί. Στο στόχαστρο βρέθηκαν τα κεντρικά γραφεία του Σοσιαλιστικού Κόμματος, με άτομα να προκαλούν υλικές ζημιές και να σπάνε τους υαλοπίνακες του κτηρίου χρησιμοποιώντας πέτρες και λοστούς. Η αστυνομία επενέβη εκ νέου με τη χρήση αντλιών νερού για την οριστική διάλυση των συγκεντρωμένων.

Διαδηλώσεις από την περασμένη Τρίτη

Βίαιες διαδηλώσεις συγκλονίζουν τα Τίρανα από την Τρίτη. Χιλιάδες διαδηλωτές διαμαρτύρονται για την κακή κατάσταση των Πανεπιστημίων, τα υψηλά δίδακτρα και ζητούν την παραίτηση του Πρωθυπουργού Έντι Ράμα. Οι διαδηλώσεις, στις οποίες πρωτοστατούν φοιτητές και οι οποίες τροφοδοτούνται από την οργή για κυβερνητική διαφθορά που καταγγέλλουν, την έλλειψη θέσεων εργασίας και το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης, έχουν εξαπλωθεί στο κέντρο των Τιράνων, αλλά και σε άλλες πόλεις κατά τη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας.

Σε σημερινές του δηλώσεις ο αρχηγός της αστυνομίας εξήγησε τους λόγους για την εμπλοκή των Ειδικών Δυνάμεων RENEA κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων στα Τίρανα γεγονός που είχε πυροδοτήσει χθες έντονες αντιδράσεις. Όπως υποστήριξε, είχε λάβει κλήση στην αίθουσα επιχειρήσεων σχετικά με την παρουσία ένοπλων ατόμων μεταξύ των διαδηλωτών.

Ο Αλβανός Πρωθυπουργός Έντι Ράμα απέρριψε νωρίτερα σήμερα αιτήματα για παραίτησή του, τα οποία προέρχονται από τις κλιμακούμενες διαδηλώσεις, δηλώνοντας ότι αυτές δεν αποτελούν απειλή για την κυβέρνησή του, αλλά για την πρόοδο της χώρας προς την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Δεν αμφισβητούμαι εγώ, δεν αμφισβητείται η κυβέρνηση, δεν αμφισβητείται η κυβερνητική πλειοψηφία ή το κόμμα που κέρδισε τις εκλογές, αυτό που αμφισβητείται είναι μια πορεία, μια αποστολή», δήλωσε ο Ράμα σε ζωντανή μετάδοση μέσω Facebook. «Οι Αλβανοί πρέπει να σκεφτούν πολύ καθαρά: Θέλουν αυτό, θέλουν εκείνο, ή θέλουν την ΕΕ;»

Την ώρα που μιλούσε ο Ράμα, εκσκαφείς ξήλωναν και απομάκρυναν τις πλάκες του πεζοδρομίου έξω από το γραφείο του, στο κέντρο των Τιράνων, ενόψει ενός νέου κύκλου διαδηλώσεων.

Ο πρωθυπουργός έχει κατηγορήσει απροσδιόριστα ξένα συμφέροντα για τις διαμαρτυρίες και για, όπως είπε, μια απόπειρα επίθεσης με drone στο γραφείο του αυτή την εβδομάδα.

Απαντώντας στις δηλώσεις Ράμα, ο αρχηγός του Δημοκρατικού Κόμματος της αντιπολίτευσης Σαλί Μπερίσα τις χαρακτήρισε ένα δράμα με μονόλογο απέναντι στη βία και τις διαμαρτυρίες που δεν αποκαθιστά τη σταθερότητα και την κανονικότητα στη χώρα.

Μετά τον Καθολικό Αρχιεπίσκοπο Σκόδρας για την κατάσταση στη χώρα, τοποθετήθηκε και ο Αρχιεπίσκοπος Τιράνων Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας, Ιωάννης.

Μετά την σημερινή Θεία Λειτουργία, ο Αρχιεπίσκοπος απηύθυνε επίσης έκκληση σε όσους έχουν την ευθύνη της λήψης αποφάσεων, να λάβουν τις σωστές αποφάσεις για τη χώρα, γιατί η Αλβανία ανήκει σε όλους. «Προσευχόμαστε ο Θεός να φωτίσει όλους όσοι έχουν την ευθύνη των αποφάσεων, ώστε να λαμβάνουν σοφές και ώριμες αποφάσεις στην υπηρεσία ολόκληρης της χώρας. Γιατί η Αλβανία ανήκει σε όλους. Όλοι όσοι ζουν εδώ είναι μέρος της και όλοι έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στην οικοδόμησή της”, είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με στοιχεία από το Υπουργείο Υγείας, ο απολογισμός των πρώτων 5 ημερών των διαδηλώσεων είναι 272 τραυματίες, ανάμεσά τους 169 αστυνομικοί, 82 διαδηλωτές και 21 περαστικοί.