Στρατιωτική επίθεση εναντίον δυνάμεων του ιρανικού καθεστώτος φέρονται να έχουν εξαπολύσει κουρδικές ένοπλες οργανώσεις με έδρα το Ιράκ, σύμφωνα με αξιωματούχο του Συνασπισμού Πολιτικών Δυνάμεων του Ιρανικού Κουρδιστάν (CPFIK). Όπως μεταδίδει το i24news.tv, Κούρδοι μαχητές που συνδέονται με το Κόμμα Ελεύθερης Ζωής του Κουρδιστάν (PJAK) άρχισαν να λαμβάνουν θέσεις μάχης εντός ιρανικού εδάφους ήδη από τη Δευτέρα 2 Μαρτίου.

BREAKING: Iraqi Kurds have just launched a ground offensive against Iran per Fox News quoting a US official. pic.twitter.com/wuA9Bl5Sgk — Andrew Kolvet (@AndrewKolvet) March 4, 2026

«Οι χερσαίες στρατιωτικές κινήσεις των κουρδικών δυνάμεων εναντίον του Ιράν έχουν ήδη ξεκινήσει από τα μεσάνυχτα της 2ας Μαρτίου», δήλωσε χαρακτηριστικά ο αξιωματούχος.

🇮🇷 Earlier, CNN’s Clarissa Ward spoke with a senior Kurdish Regional Government official in Erbil, Iraq, who said they are ‘”really frightened” about possible retaliatory strikes by Tehran, if their territory is used as a launch pad for a potential ground offensive into Western… pic.twitter.com/63RNpeFcij — The Daily News (@DailyNewsJustIn) March 4, 2026



Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι ιρανικές δυνάμεις εκκένωσαν την παραμεθόρια πόλη Mariwan στις 3 Μαρτίου, λαμβάνοντας αμυντικές θέσεις εντός και γύρω από την περιοχή.

Ο ίδιος αξιωματούχος ανέφερε ότι μαχητές του PJAK έχουν αναπτυχθεί γύρω από τα νότια ορεινά του Mariwan, ενώ χιλιάδες βρίσκονται ήδη εγκατεστημένοι σε ορεινές περιοχές του δυτικού Ιράν, ιδιαίτερα βαθιά στην οροσειρά Zagros.

Το PJAK διαθέτει δύο ένοπλες πτέρυγες:

=τις YRK (Μονάδες Προστασίας του Ανατολικού Κουρδιστάν)

=τις HPJ (Δυνάμεις Προστασίας Γυναικών)

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο του CPFIK, οι σχηματισμοί αυτοί έχουν ως πρότυπο τις κουρδικές δυνάμεις που δραστηριοποιούνται στη Συρία.

Σενάρια για εμπλοκή ΗΠΑ – Διαψεύσεις Λευκού Οίκου

Οι εξελίξεις έρχονται εν μέσω δημοσιευμάτων που αναφέρουν ότι η Ουάσινγκτον εξετάζει κουρδικές οργανώσεις ως πιθανούς συμμάχους στην άσκηση πίεσης προς το ιρανικό καθεστώς.

Σύμφωνα με το CNN, η CIA φέρεται να διερευνά σχέδια εξοπλισμού κουρδικών δυνάμεων με στόχο την υποκίνηση λαϊκής εξέγερσης εντός του Ιράν — πληροφορία που διαψεύστηκε από τον Λευκό Οίκο. Παράλληλα, το Axios ανέφερε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε επικοινωνία με Κούρδους ηγέτες στο Ιράκ, συζητώντας τη συνεχιζόμενη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν και τα πιθανά επόμενα βήματα.

🚨🇮🇷🇺🇸🚨#BREAKING #IranIsraelWar Kurdish dissident groups say they are preparing to join the fight against Iran with US support.

Hearing reports that Kurds are attacking Iran. Looking into it. Source- Al Jazeera

Stay tuned for more updates. pic.twitter.com/q6SDktxjLl — Shownuff🇺🇸🫡 (@Shownuffjr777) March 4, 2026

Η Wall Street Journal σημείωσε επίσης ότι η κυβέρνηση Τραμπ εμφανίζεται ανοιχτή στο ενδεχόμενο υποστήριξης ένοπλων ομάδων εντός του Ιράν που είναι διατεθειμένες να αντιταχθούν στο καθεστώς. Ο αξιωματούχος του CPFIK υποστήριξε ότι αρκετές κουρδικές πολιτικές και ένοπλες οργανώσεις δηλώνουν έτοιμες να συνεργαστούν τόσο με τις ΗΠΑ όσο και με το Ισραήλ.

Νέο κύμα ισραηλινών πληγμάτων στην Τεχεράνη

Την ίδια ώρα, το Ισραήλ εξαπέλυσε νέο κύμα αεροπορικών πληγμάτων στην Τεχεράνη, όπως ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός, πέντε ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που ακολούθησε την ισραηλινοαμερικανική επίθεση στο Ιράν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στοχοποιήθηκαν «στρατιωτικές υποδομές του ιρανικού καθεστώτος» σε διάφορα σημεία της ιρανικής πρωτεύουσας.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου στην Τεχεράνη ανέφεραν ότι είδαν τουλάχιστον μία ισχυρή έκρηξη, ενώ κρατικά ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι σημειώθηκαν πολλαπλές εκρήξεις στο δυτικό τμήμα της πόλης.

Παράλληλα, ιρανικά ΜΜΕ έκαναν λόγο για εκρήξεις και σε άλλες πόλεις της χώρας — από την Μπαντάρ Αμπάς στον Περσικό Κόλπο έως την Ταμπρίζ στα βορειοδυτικά. Η κατάσταση στην περιοχή παραμένει εξαιρετικά ρευστή, με τις εξελίξεις να διαμορφώνουν ένα ιδιαίτερα τεταμένο γεωπολιτικό τοπίο στη Μέση Ανατολή.