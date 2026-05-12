Σε μία κίνηση που εντείνει την ανησυχία για τη σταθερότητα της κατάπαυσης του πυρός, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τη διεξαγωγή μιας εκτεταμένης, πολυήμερης επιχείρησης στην περιοχή του ποταμού Λιτάνι στο νότιο Λίβανο. Παρά την επίσημη συμφωνία εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ στις 17 Απριλίου, οι ανταλλαγές πυρών με τη Χεζμπολάχ συνεχίζονται, με τις ισραηλινές δυνάμεις να στοχεύουν στην πλήρη εξάρθρωση των υποδομών της οργάνωσης στην κρίσιμη αυτή ζώνη.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από το Τελ Αβίβ, η «ειδική επιχείρηση» που εξελίχθηκε την τελευταία εβδομάδα, είχε ως κύριο στόχο την καταστροφή τρομοκρατικών υποδομών και την εγκαθίδρυση επιχειρησιακού ελέγχου στη ζώνη του Λιτάνι. Από την έναρξη της εκεχειρίας, το Ισραήλ έχει οριοθετήσει μια «κίτρινη γραμμή» σε βάθος περίπου 10 χιλιομέτρων από τα σύνορα, όπου παραμένουν αναπτυγμένες δυνάμεις με την αιτιολογία της προστασίας των κατοίκων του βόρειου Ισραήλ από τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ.

Οι εξελίξεις στο πεδίο δείχνουν περαιτέρω προέλαση, καθώς αναφορές από ισραηλινά μέσα ενημέρωσης υποστηρίζουν ότι στρατιώτες διέσχισαν τον ποταμό Λιτάνι, ο οποίος απέχει 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα, επιχειρώντας στην περιφέρεια της πόλης Ζαουτάρ αλ Σαρκίγιε. Παρόλο που η ηγεσία του στρατού απέφυγε να επιβεβαιώσει ρητά τη διέλευση του ποταμού, έδωσε στη δημοσιότητα οπτικό υλικό που απεικονίζει στρατιώτες και άρματα μάχης να κινούνται κατά μήκος των γεφυρών και της όχθης του ποταμού.

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, οι ισραηλινές δυνάμεις εντόπισαν και κατέστρεψαν δίκτυα υπόγειων σηράγγων, μεγάλες ποσότητες οπλισμού και εκτοξευτές πυραύλων, ενώ αναφέρθηκαν πλήγματα σε περισσότερους από 100 στόχους. Η ανακοίνωση του στρατού κάνει λόγο για εξουδετέρωση δεκάδων μαχητών της Χεζμπολάχ, σε μάχες σώμα με σώμα, με την υποστήριξη της αεροπορίας, ενώ επιβεβαιώθηκε και η απώλεια πέντε Ισραηλινών στρατιωτών στις πρόσφατες συγκρούσεις.

Η ανθρωπιστική κατάσταση στην περιοχή παραμένει δραματική, με το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου να αναφέρει ότι 380 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από ισραηλινά πλήγματα μετά την έναρξη της εκεχειρίας. Οι προοπτικές εκτόνωσης φαίνονται δυσοίωνες, καθώς ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε νέες εντολές εκκένωσης για χωριά του νοτίου Λιβάνου, μια κίνηση που παραδοσιακά προμηνύει νέο κύκλο σφοδρών βομβαρδισμών.