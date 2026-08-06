Σε κατάσταση υψηλού συναγερμού βρίσκονται οι γερμανικές αρχές μετά τον εντοπισμό ενός τετρακόπτερου drone που μετέφερε 800 γραμμάρια πλαστικού εκρηκτικού (PETN/Semtex) σε ζώνη ασφαλείας του αεροδρομίου της Λειψίας, την Τετάρτη (05/08).

Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος βρέθηκε σε απόσταση αναπνοής από ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος Antonov, ενώ λίγο αργότερα σημειώθηκε σύγκρουση δεύτερου ιπτάμενου αντικειμένου με αεροσκάφος της DHL.

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αλεξάντερ Ντόμπριντ, έκανε λόγο για «νέο επίπεδο κινδύνου» και επαγγελματικό σενάριο υβριδικής απειλής, με τις υποψίες να στρέφονται προς ξένες δυνάμεις.

Οπλισμένο drone δίπλα σε ουκρανικό Antonov – Τα ευρήματα των ερευνητών

Το drone, ένα τετρακόπτερο, εντοπίστηκε από υπάλληλο του αεροδρομίου στη ζώνη εργασιών φορτίου κοντά στον νότιο διάδρομο προσγείωσης.

Σύμφωνα με την Guardian, το μη επανδρωμένο σκάφος βρισκόταν μόλις λίγα μέτρα μακριά από ένα ουκρανικό μεταγωγικό αεροπλάνο Antonov.

Οι εξετάσεις έδειξαν ότι το drone έφερε προσαρτημένο έναν άγνωστο εκρηκτικό μηχανισμό.

Η συσκευή περιείχε PETN και πλαστικό εκρηκτικό Semtex, η ποσότητα άγγιζε τα 800 γραμμάρια, ενώ ο εκρηκτικός μηχανισμός δεν πυροδοτήθηκε λόγω ελαττωματικού πυροκροτητή.

Ειδικοί σε θέματα εκρηκτικών, όπως ο Trevor Lawrence από το Πανεπιστήμιο Cranfield, σημειώνουν ότι 800 γραμμάρια εκρηκτικής ύλης επαρκούν για να προκαλέσουν καταστροφικές ζημιές στο λεπτό αλουμινένιο περίβλημα ενός αεροσκάφους.

Αλεξάντερ Ντόμπριντ: «Σενάριο υβριδικής απειλής από επαγγελματίες»

Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών, Αλεξάντερ Ντόμπριντ, δήλωσε ότι η ενέργεια αυτή δεν είναι έργο ερασιτεχνών, υπογραμμίζοντας ότι οι αρχές εξετάζουν το περιστατικό ως μέρος ενός «σεναρίου υβριδικής απειλής από επαγγελματίες».

«Έχουμε να κάνουμε εδώ με έναν ανταγωνισμό που μπορεί επίσης να περιλαμβάνει ξένες δυνάμεις, οι οποίες προφανώς θέλουν να συμβάλουν σε σημαντική αβεβαιότητα στη Γερμανία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ντόμπριντ.

Από την πλευρά της αντιπολίτευσης, ο Κονσταντίν φον Νοτζ (Πράσινοι) σημείωσε ότι αν αποδειχθεί η εμπλοκή ξένου κράτους, «αυτό θα συνιστούσε όχι απλώς τρομοκρατία αλλά κρατική τρομοκρατία». Αντίστοιχα, ο Μαρκ Χένριχμαν (CDU) έκανε λόγο για προσπάθεια στοχοποίησης υποδομών ζωτικής σημασίας για την Ουκρανία.

Στο «στόχαστρο» η Ρωσία – Το ευρύτερο πλαίσιο δολιοφθορών

Αν και οι γερμανικές αρχές δεν κατονόμασαν αμέσως τη Μόσχα στις επίσημες δηλώσεις τους, ο Πρέσβης της Ουκρανίας στη Γερμανία, Ολέξιι Μακεΐεφ, δήλωσε ανοιχτά: «Ποιoς άλλος θα μπορούσε να είναι εκτός από τη Ρωσία;».

Αναλυτές του Διεθνούς Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (IISS), όπως ο Charlie Edwards, επισημαίνουν ότι η παρουσία οπλισμένου drone με ελαττωματικό πυροκροτητή αποτελεί μια επικίνδυνη ποιοτική αναβάθμιση των ενεργειών δολιοφθοράς στην Ευρώπη, καθώς φαίνεται ότι ο μηχανισμός προοριζόταν να εκραγεί και όχι απλώς να καταγράψει χώρους.

Πάντως, δεν είναι η πρώτη φορά που η εγκατάσταση μπαίνει στο στόχαστρο. Το 2024, ένας εμπρηστικός μηχανισμός σε δέμα της DHL είχε εκραγεί στο αεροδρόμιο της Λειψίας, ενώ παρόμοια δέματα εντοπίστηκαν στο Μπέρμιγχαμ και την Πολωνία, υπόθεση για την οποία ερευνήθηκαν 22 ύποπτοι που φέρονται να στρατολογήθηκαν από τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες.

Η Γερμανία, ως ο μεγαλύτερος προμηθευτής στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία εντός της Ευρώπης, παραμένει ο κύριος στόχος εκστρατειών κατασκοπείας, δολιοφθοράς και παρενόχλησης.

Γιατί το αεροδρόμιο της Λειψίας αποτελεί στόχο

Το αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλε θεωρείται κρίσιμη υποδομή υψηλής σημασίας:

Αποτελεί την ευρωπαϊκή βάση των ουκρανικών μεταγωγικών αεροσκαφών Antonov .

. Χρησιμοποιείται από το ΝΑΤΟ και τις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις (Bundeswehr) για στρατιωτικές μεταφορές και logistics.

και τις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις (Bundeswehr) για στρατιωτικές μεταφορές και logistics. Είναι ένας από τους μεγαλύτερους διαμετακομιστικούς κόμβους της DHL στην Ευρώπη.

Σύγκρουση αεροσκάφους της DHL στον αέρα και εκτροπές πτήσεων

Η ανακάλυψη του drone προκάλεσε αμέσως την κινητοποίηση των αρχών. Ο νότιος διάδρομος έκλεισε και πτήσεις εκτράπηκαν σε άλλα αεροδρόμια.

Παράλληλα, καταγράφηκε και δεύτερο επεισόδιο στον αέρα: ένα μεταγωγικό αεροσκάφος της εταιρείας DHL, αφού ακύρωσε την προσγείωσή του λόγω του συναγερμού, συγκρούστηκε στον αέρα με ένα δεύτερο άγνωστο ιπτάμενο αντικείμενο (πιθανότατα δεύτερο drone). Το αεροσκάφος υπέστη μικρές ζημιές και προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Ανόβερο.