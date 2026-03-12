Οι πρόσφατες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τη στρατιωτική επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν, έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και ερωτήματα για την πραγματική έκταση και τους στόχους της σύγκρουσης. Από τη μία πλευρά, ο Αμερικανός πρόεδρος παρουσιάζει την επιχείρηση ως μια σχετικά εύκολη και περιορισμένη δράση, χαρακτηρίζοντάς την μάλιστα «εκδρομή» που θα κρατήσει τις ΗΠΑ μακριά από έναν ευρύτερο πόλεμο. Από την άλλη όμως, οι δηλώσεις του αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των στρατιωτικών επιχειρήσεων, δημιουργώντας αντιφάσεις σε σχέση με προηγούμενες τοποθετήσεις του για γρήγορο τέλος της σύγκρουσης. Η στάση αυτή αναδεικνύει την αβεβαιότητα γύρω από την εξέλιξη της κρίσης και τα πραγματικά αποτελέσματα της αμερικανικής στρατηγικής απέναντι στο Ιράν.

BREAKING – TRUMP DECLARES AMERICA HAS WON THE IRAN WAR pic.twitter.com/hOVXDysyf9 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) March 11, 2026



Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν αποδείχθηκε «πιο εύκολη από ό,τι νομίζαμε», χαρακτηρίζοντάς την μάλιστα «μια εκδρομή» που θα κρατήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες εκτός ενός ευρύτερου πολέμου. Την ίδια στιγμή όμως άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των επιχειρήσεων, επισημαίνοντας ότι «δεν έχουμε τελειώσει ακόμα», σε μια δήλωση που έρχεται σε αντίθεση με προηγούμενη τοποθέτησή του σύμφωνα με την οποία «ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει σύντομα, γιατί δεν έχει μείνει πρακτικά τίποτα να στοχεύσουμε».

🚨 Trump on Iran: “We’ve won. Let me tell you, we’ve won. You know, you never like to say too early you won. We won. We won the bet—In the first hour, it was over.” pic.twitter.com/o9pD7Wh5gV — Breaking911 (@Breaking911) March 11, 2026



Ο Αμερικανός πρόεδρος απέφυγε επίσης να απαντήσει στο ερώτημα εάν η σύγκρουση θα θεωρηθεί επιτυχία ακόμη και στην περίπτωση που ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν παραμείνει στην εξουσία.

Την ίδια ώρα η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται επικίνδυνα. Το Ισραήλ και το Ιράν συνεχίζουν να ανταλλάσσουν πυρά σε ολόκληρη την περιοχή, με το Ισραήλ να πραγματοποιεί επιθέσεις στην Τεχεράνη αλλά και εναντίον μαχητών της Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Παράλληλα αναφέρθηκαν ιρανικές επιθέσεις σε χώρες του Κόλπου, μεταξύ των οποίων η Σαουδική Αραβία, το Κουβέιτ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν, το Κατάρ και το Ομάν, ενώ το Ισραήλ εξαπέλυσε επίσης «μεγάλης κλίμακας» επιθέσεις κατά της Βηρυτού.

Israeli airstrikes hit Burj al‑Barajneh in Beirut’s southern suburbs, sparking fires and widespread destruction. pic.twitter.com/hIwy81C2T8 — Fared Al Mahlool | فريد المحلول (@FARED_ALHOR) March 11, 2026

Massive fires continue to burn into the night at the Port of Salalah in Oman, with the blaze caused by Wednesday’s drone attack against the port by Iran having now spread to most if not all oil tanks at the MINA Petroleum Facility. pic.twitter.com/dZoAwAgFA2 — OSINTdefender (@sentdefender) March 11, 2026

Οι απειλές της Τεχεράνης εντείνονται, καθώς το Ιράν προειδοποίησε ότι θα πλήξει λιμάνια στη Μέση Ανατολή, στην περίπτωση που δεχθούν επίθεση οι δικές του λιμενικές εγκαταστάσεις. Στο μεταξύ οι Ηνωμένες Πολιτείες, κάλεσαν τους πολίτες τους να αποφύγουν άμεσα όλα τα λιμάνια κατά μήκος των Στενών του Ορμούζ, υποστηρίζοντας ότι το ιρανικό ναυτικό διεξάγει στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή. Ήδη τρία εμπορικά πλοία, δέχθηκαν επίθεση στα Στενά του Ορμούζ, ανάμεσά τους και ένα ελληνόκτητο φορτηγό πλοίο, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν τραυματισμοί στο πλήρωμα.

Την ίδια στιγμή σημειώθηκε νέα επίθεση με drone κοντά στο αμερικανικό προξενείο στο Ερμπίλ, στο ελεγχόμενο από τους Κούρδους βόρειο Ιράκ, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για περαιτέρω εξάπλωση της σύγκρουσης. Παράλληλα ο γιος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, δήλωσε ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, έχει τραυματιστεί αλλά βρίσκεται εκτός κινδύνου.