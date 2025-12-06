Οι λεπτομέρειες όσον αφορά τον θάνατο της 33χρονης Κέρστιν Γκούρτνερ, που αφέθηκε από τον σύντροφό της για ώρες στο υψηλότερο βουνό στην Αυστρία με αποτέλεσμα να πεθάνει από το κρύο, συγκλονίζουν.

Η Daily Mail, η οποία φέρνει στο φως της δημοσιότητας και τη φωτογραφία της άτυχης γυναίκας, αποκαλύπτει ότι το περιστατικό σημειώθηκε τον Ιανουάριο του περασμένου έτους, κάτω από ακραίες καιρικές συνθήκες, όμως οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται, προκειμένου να διαπιστωθεί υπό ποιες ακριβώς συνθήκες, σημειώθηκε η τραγωδία.

Ο φίλος της κατηγορείται πλέον και επίσημα για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, καθώς άφησε την 33χρονη κλιματολόγο μόνη, σε κακή κατάσταση, χωρίς να λάβει μέτρα για να την προστατεύσει.

Συγκεκριμένα, το τραγικό συμβάν εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια νυχτερινής ανάβασης, σε θερμοκρασίες που έφταναν τους -20 βαθμούς Κελσίου. Η κοπέλα εντοπίστηκε νεκρή περίπου 50 μέτρα πριν την κορυφή, αφού – σύμφωνα με τους Εισαγγελείς – είχε αφεθεί εξαντλημένη, αποπροσανατολισμένη και ήδη σε κρίσιμη κατάσταση λόγω υποθερμίας. Ο σύντροφός της, Τόμας Πλάμπεργκερ φέρεται να αποφάσισε να κατέβει μόνος, αντί να παραμείνει μαζί της ή να λάβει άμεσα μέτρα διάσωσης, απόφαση που έμελλε να είναι μοιραία για την σύντροφό του.

Σημαντικό ρόλο στην έρευνα έπαιξαν εικόνες από webcam της περιοχής, οι οποίες δείχνουν δύο φακούς κεφαλής να κινούνται προς την κορυφή νωρίς το βράδυ, ενώ λίγες ώρες αργότερα φαίνεται μόνο ένα φως να απομακρύνεται. Παράλληλα, οι Ανακριτικές Αρχές εξέτασαν τα κινητά τηλέφωνα και τα αθλητικά ρολόγια του ζευγαριού, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι έγιναν σοβαρά λάθη στον σχεδιασμό της ανάβασης.

Οι Εισαγγελείς τονίζουν ότι το ζευγάρι ήταν ανεπαρκώς εξοπλισμένο για τέτοιες συνθήκες, με την 33χρονη να φορά ακατάλληλα παπούτσια σνόουμπορντ, αντί ειδικά ορειβατικά. Ο άντρας, αν και έμπειρος ορειβάτης, φέρεται να αγνόησε τον κίνδυνο, να ξεκίνησε την ανάβαση με καθυστέρηση και να μην έφερε επαρκή εξοπλισμό έκτακτης ανάγκης, όπως θερμική κουβέρτα ή ειδική σκήνη-καταφύγιο. Ακόμη πιο σοβαρό θεωρείται το γεγονός ότι δεν κάλεσε άμεσα τις Υπηρεσίες Διάσωσης, ούτε ανταποκρίθηκε ουσιαστικά όταν ελικόπτερο πέταξε πάνω από την περιοχή.

Από την πλευρά της υπεράσπισης, ο Πλάμπεργκερ αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι απομακρύνθηκε για να ζητήσει βοήθεια, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «τραγικό δυστύχημα». Ωστόσο, οι Αρχές θεωρούν ότι, ως πιο έμπειρος, είχε την ευθύνη της απόφασης και της ασφάλειας της ομάδας.

Η δίκη αναμένεται να ξεκινήσει τον Φεβρουάριο. Αν κριθεί ένοχος, ο Πλάμπεργκερ κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης έως και τρία έτη.