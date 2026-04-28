Ο πρέσβης του Ισραήλ στο Κίεβο κλήθηκε στο υπουργείο Εξωτερικών μετά από την άφιξη στο λιμάνι της Χάιφα πλοίων που μετέφεραν ουκρανικά σιτηρά τα οποία έκλεψαν οι ρωσικές δυνάμεις, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα (27/4) ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα.

Ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι η παράνομη διακίνηση «κλεμμένων ουκρανικών σιτηρών» από τη Ρωσία θα μπορούσε να υπονομεύσει τις φιλικές σχέσεις μεταξύ Ουκρανίας και Ισραήλ.

Στα μέσα Απριλίου, το Κίεβο είχε ήδη ενημερώσει τις ισραηλινές Αρχές για την άφιξη ενός άλλου πλοίου στη Χάιφα που μετέφερε σιτηρά από κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας.

«Προειδοποιούμε για άλλη μια φορά το Ισραήλ να μην δεχθεί αυτά τα κλεμμένα σιτηρά και βλάψει τις σχέσεις μας», υπογραμμίζει ο Σιμπίχα, προαναγγέλλοντας πως στον Iσραηλινό πρέσβη θα επιδοθεί νότα διαμαρτυρίας το πρωί της Τρίτης (28/4).

