Η Κλοντέτ Κόλβιν, η οποία είχε μετατραπεί στα δεκαπέντε της χρόνια, το 1955, σε μορφή του αγώνα για τα πολιτικά δικαιώματα, όταν αρνήθηκε να παραχωρήσει τη θέση της σε λεωφορείο στην Αλαμπάμα του φυλετικού διαχωρισμού σε λευκή, εννιά μήνες προτού πράξει το ίδιο η Ρόζα Παρκς, απεβίωσε σε ηλικία 86 ετών, ανακοίνωσε χθες Τρίτη το ίδρυμα που φέρει το όνομά της.

«Για εμάς, ήταν πολλά περισσότερα από ιστορική μορφή. Ήταν η καρδιά της οικογένειάς μας, σοφή, ανθεκτική και βασισμένη στην πίστη», ανέφερε το Ίδρυμα Κλοντέτ Κόλβιν στη νεκρολογία της εκλιπούσας.

Η πράξη της που έμεινε στην ιστορία

Η Κλοντέτ Κόλβιν ήταν μόλις 15 ετών όταν συνελήφθη επειδή αρνήθηκε να παραχωρήσει τη θέση της σε λευκή επιβάτιδα σε λεωφορείο της Αλαμπάμα, σε μια εποχή που ο φυλετικός διαχωρισμός ήταν ακόμη θεσμοθετημένος. Το περιστατικό σημειώθηκε τον Μάρτιο του 1955, εννέα μήνες πριν από την αντίστοιχη και ιστορικά πιο γνωστή πράξη της Αμερικανίδας ακτιβίστριας Ρόζα Παρκς, η οποία στις 1 Δεκεμβρίου 1955, στο Μοντγκόμερι της Αλαμπάμα, αρνήθηκε να δώσει τη θέση της στο λεωφορείο σε μια λευκή, ως πράξη αντίστασης στην τότε πολιτική φυλετικού διαχωρισμού των ΗΠΑ που απαιτούσε από τους μαύρους πολίτες να κάθονται στο πίσω μέρος του λεωφορείου και να παραχωρούν τη θέση τους στους λευκούς.

Παρότι η Κόλβιν ήταν η πρώτη που συνελήφθη για παραβίαση των κανονισμών διαχωρισμού στα λεωφορεία του Μοντγκόμερι, η ιστορία της έμεινε για δεκαετίες στη σκιά, καθώς η υπόθεση της Ρόζα Παρκς οδήγησε σε μαζικό μποϊκοτάζ των λεωφορείων και ανέδειξε το κίνημα των πολιτικών δικαιωμάτων σε εθνικό επίπεδο.

Έναν χρόνο μετά τη σύλληψή της, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ έκρινε ότι ο φυλετικός διαχωρισμός στα λεωφορεία είναι αντισυνταγματικός. Η απόφαση βασίστηκε στην κατάθεση τεσσάρων προσφευγόντων, ανάμεσά τους και η Κλοντέτ Κόλβιν, γεγονός που καθιστά τη συμβολή της καθοριστική για την εξέλιξη της υπόθεσης.

«Ήξερα ότι καθόμουν στη σωστή θέση»

Σε συνέντευξή της στο BBC το 2018, η Κόλβιν είχε δηλώσει ότι τη στιγμή της σύλληψής της «δεν φοβήθηκα, αλλά ένιωθα απογοητευμένη και θυμωμένη», καθώς ήξερε ότι «καθόμουν στη σωστή θέση».

Είχε επίσης εξηγήσει ότι αντλούσε έμπνευση από εμβληματικές μορφές του αγώνα κατά της δουλείας, όπως η Harriet Tubman και η Sojourner Truth, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ένιωθα σαν τα χέρια της Χάριετ Τάμπμαν να με κρατούν από τον έναν ώμο και της Σότζερνερ Τρουθ από τον άλλον».

Στα επόμενα χρόνια της ζωής της εργάστηκε ως νοσηλεύτρια στη Νέα Υόρκη, ενώ, σύμφωνα με το ίδρυμά της, απεβίωσε στο Τέξας, αφήνοντας πίσω της μια ιστορική παρακαταθήκη που αναγνωρίστηκε πλήρως μόλις τις τελευταίες δεκαετίες.