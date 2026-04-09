Ο Τζορτζ Κλούνεϊ επέκρινε τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Λευκό Οίκο επειδή χλεύασαν τις υποκριτικές του ικανότητες εν μέσω του πολέμου στο Ιράν.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο 64χρονος ηθοποιός είπε σε Ιταλούς μαθητές λυκείου ότι ο 79χρονος Τραμπ διέπραξε έγκλημα πολέμου όταν απείλησε ότι «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πέθαινε» στο Ιράν, εάν δεν επιλυόταν η διαμάχη για το Στενό του Ορμούζ.

«Ο μόνος που διαπράττει εγκλήματα πολέμου είναι ο Τζορτζ Κλούνεϊ για τις απαίσιες ταινίες του και την απαίσια υποκριτική του ικανότητα», ανέφερε ο Λευκός Οίκος σε ανακοίνωσή του στην εφημερίδα The Independent την Τετάρτη 8/4, μέσω του Διευθυντή Επικοινωνίας Στίβεν Τσουνγκ.

Ο δημοφιλής ηθοποιός ανταπάντησε μιλώντας στο περιοδικό Us Weekly την ίδια ημέρα: «Οικογένειες χάνουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Παιδιά έχουν σκοτωθεί και τραυματιστεί. Η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται στην κόψη του ξυραφιού. Αυτή είναι μια στιγμή για μία έντονη και σοβαρή συζήτηση στα υψηλότερα επίπεδα. Όχι για προσβολές επιπέδου νηπίου».

Ο Τζόρτζ Κλούνεϊ σημείωσε επίσης ότι «ένα έγκλημα πολέμου φέρεται να ισχύει όταν υπάρχει πρόθεση φυσικής καταστροφής και των υποδομών ενός έθνους», όπως ορίζεται από τη Σύμβαση για τη Γενοκτονία και το Καταστατικό της Ρώμης.

«Ποια είναι η υπεράσπιση της κυβέρνησης εκτός από το ότι με αποκάλεσε αποτυχημένο ηθοποιό, κάτι με το οποίο συμφωνώ ευχαρίστως, αφού έχω πρωταγωνιστήσει στο Batman and Robin;» ρώτησε με εμφανή ειρωνικό και χιουμοριστικό τόνο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Τζορτζ Κλούνεϊ έχουν στο παρελθόν ανταλλάξει λεκτικές επιθέσεις ο ένας εναντίον του άλλου. Ο πρόεδρος είχε αποκαλέσει τον ηθοποιό αποτυχημένο σταρ του κινηματογράφου τον Δεκέμβριο και έναν από τους «χειρότερους προγνώστες της πολιτικής όλων των εποχών».

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ αναφέρθηκε στις αναρτήσεις του Αμερικανού προέδρου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μιλώντας σε Ιταλούς φοιτητές την Τετάρτη 8/4, σύμφωνα με το τοπικό μέσο ANSA.

«Κάποιοι λένε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι καλά στα μυαλά του. Αλλά όταν κάποιος λέει ότι θέλει να καταστρέψει έναν πολιτισμό, αυτό είναι έγκλημα πολέμου», είπε.

«Μπορείτε ακόμα να υποστηρίξετε τη συντηρητική άποψη, αλλά πρέπει να υπάρχει ένα όριο ευπρέπειας, και δεν πρέπει να το διασχίσουμε».

Ο Κλούνεϊ είχε μιλήσει για τη σχέση του με τον Τραμπ σε μια συνέντευξη στο Variety το 2025:

«Τον γνώριζα πολύ καλά. Με έπαιρνε τηλέφωνο πολύ συχνά και προσπάθησε να με βοηθήσει να πάω σε νοσοκομείο μια φορά για να δω έναν χειρουργό πλάτης. Τον έβλεπα σε κλαμπ και σε εστιατόρια. Είναι πολύ βλάκας. Ε, ναι, ήταν από τότε. Όλα αυτά άλλαξαν».

Εν τω μεταξύ, τον Ιανουάριο, ο Τραμπ χλεύασε τον ηθοποιό και τη σύζυγό του, δικηγόρο ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αμάλ Κλούνεϊ, επειδή απέκτησαν τη γαλλική υπηκοότητα:

«Καλά νέα! Τζορτζ και Αμάλ Κλούνεϊ, δύο από τους χειρότερους πολιτικούς προγνώστες όλων των καιρών, έχουν γίνει επίσημα πολίτες της Γαλλίας, η οποία, δυστυχώς, βρίσκεται εν μέσω ενός σοβαρού προβλήματος εγκληματικότητας λόγω του απολύτως φρικτού χειρισμού της μετανάστευσης, όπως ακριβώς κάναμε υπό τον Νυσταγμένο Τζο Μπάιντεν», έγραψε.

«Θυμάστε όταν ο Κλούνεϊ, μετά το πλέον διαβόητο ντιμπέιτ, παράτησε τον Τζο κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης συγκέντρωσης χρημάτων, μόνο και μόνο για να πάει στο πλευρό μιας άλλης εξαιρετικής υποψηφίας, της Τζαμάλα (Κ!), η οποία τώρα μάχεται με τον χειρότερο κυβερνήτη της χώρας, συμπεριλαμβανομένου του Τιμ Βαλτς και του Γκάβιν Νιούσκαμ, για το ποιος θα οδηγήσει τους Δημοκρατικούς στη μελλοντική τους ήττα», συνέχισε.

Στη συνέχεια, ο Τραμπ αναφέρθηκε στον Κλούνεϊ ως «μέτριο» και είπε ότι ο ηθοποιός κάνει «εντελώς μέτριες» ταινίες:

«Ο Κλούνεϊ έλαβε περισσότερη δημοσιότητα για την πολιτική παρά για τις πολύ λίγες και εντελώς μέτριες ταινίες του».

«Δεν ήταν καθόλου σταρ του κινηματογράφου, ήταν απλώς ένας μέσος άνθρωπος που παραπονιόταν συνεχώς για την κοινή λογική στην πολιτική».

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ, ένας πολιτικά ειλικρινής δημοκράτης και φιλελεύθερος, είχε αναφέρει τους νόμους περί απορρήτου της χώρας ως έναν από τους λόγους για τους οποίους αυτός και η σύζυγός του αποφάσισαν να μεγαλώσουν τα παιδιά τους στη Γαλλία, όπου τον περασμένο Δεκέμβριο ζήτησαν και έλαβαν οικογενειακώς τη Γαλλική υπηκοότητα.

Τον Απρίλιο του 2025, ο Κλούνεϊ ισχυρίστηκε ότι δεν τον ενοχλούσε το γεγονός ότι ο Τραμπ τον αποκάλεσε «μέτριο ηθοποιό ταινιών»:

«Δεν με νοιάζει», είπε ο Κλούνεϊ σε συνέντευξή του στο CBS Mornings.

«Γνωρίζω τον Ντόναλντ Τραμπ εδώ και πολύ καιρό. Η δουλειά μου δεν είναι να είμαι ευχάριστος στον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Η δουλειά μου είναι να προσπαθώ να λέω την αλήθεια όταν μπορώ και όταν έχω την ευκαιρία».

Με πληροφορίες από: The Guardian