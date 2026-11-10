Διαδικασία απαγγελίας οκτώ κατηγοριών σε βάρος του υπουργού Πολέμου των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε δίκη του στη Γερουσία με το ερώτημα της καθαίρεσης, κινήθηκε χθες Δευτέρα (9/11) στη Βουλή των Αντιπροσώπων από απερχόμενο βουλευτή των ρεπουμπλικάνων, ο οποίος κατήγγειλε κατά κύριο λόγο —πλην όμως όχι μόνο— τον πόλεμο εναντίον του Ιράν και τον τρόπο με τον οποίο τον διεξήγαγε ο υπουργός της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Ο υπουργός Χέγκσεθ ενήργησε κατά τρόπο που αντίκειται στις ευθύνες που του ανατέθηκαν και προς τη διακυβέρνηση όπως ορίζει το Σύνταγμα, προς μεγάλη ζημία της υπόθεσης του νόμου και της δικαιοσύνης και προφανώς του λαού των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής», τόνισε ο βουλευτής Τόμας Μάσι, τα τελευταία χρόνια επικριτής του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, απευθυνόμενος στο ημικύκλιο, καθώς παρουσίαζε την πρότασή του για το κατηγορητήριο («articles of impeachment»), κινούσε τη διαδικασία, που πάντως θεωρείται πως ελάχιστες πιθανότητες έχει να καρποφορήσει.

Στο σχέδιο ψηφίσματος για την παραπομπή που υπέβαλε, ο βουλευτής του Κεντάκι κατηγορεί τον υπουργό ότι παραβίασε νόμο του 1973, εξαπολύοντας πόλεμο εναντίον του Ιράν χωρίς έγκριση του Κογκρέσου. Τον κατηγορεί ακόμη ότι «αψήφησε τους νόμους για την ελαχιστοποίηση του αριθμού των θυμάτων μεταξύ των αμάχων», υπογραμμίζοντας ειδικά τον βομβαρδισμό πρωτοβάθμιου σχολείου στη Μινάμπ, στο νότιο Ιράν, ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε 120 παιδιά, τις πρώτες ώρες της ένοπλης σύρραξης.

Πρόσαψε ακόμη στον Πιτ Χέγκσεθ «εξωδικαστικές εκτελέσεις». Κατά διαταγές του, ο αμερικανικός στρατός διεξάγει αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον πλεούμενων που φέρονται να διακινούν ναρκωτικά στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό, εκστρατεία η οποία επικρίνεται έντονα σε διεθνές επίπεδο. Και ακόμη, την «απαγωγή ηγέτη ξένης κυρίαρχης χώρας»: του ανατραπέντα προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, τον Ιανουάριο του 2026.

Χέγκσεθ: «Μας επιτίθενται επειδή είμαστε αποτελεσματικοί»

Ως τον Ιανουάριο του 2027, πάντως οι ρεπουμπλικάνοι διατηρούν την πλειοψηφία τους και στα δυο σώματα του Κογκρέσου, παρά τη βαριά ήττα τους στις ενδιάμεσες εκλογές της περασμένης Τρίτης.

Μέσα στην εβδομάδα, το κατηγορητήριο εναντίον του επικεφαλής του αμερικανικού Πενταγώνου θα τεθεί σε ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Θα μπορούσε να εγκριθεί —απαιτείται απλή πλειοψηφία—, λόγω της εναντίωσης στον υπουργό από κάποιους ρεπουμπλικάνους, ή της αναμενόμενης απουσίας μελών των ρεπουμπλικάνων από τις συνεδριάσεις του σώματος το διάστημα που τους απομένει στη Βουλή.

Ο Πιτ Χέγκσεθ σε αυτή την περίπτωση θα είναι και τυπικά παραπεμφθείς («impeached»), αλλά δεν θα στερηθεί το αξίωμά του, θα ακολουθήσει δίκη του ενώπιον της Γερουσίας, όπου ωστόσο απαιτείται πλειοψηφία δυο τρίτων για την καθαίρεσή του — που θα ήταν ιδιαίτερα δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να εξασφαλιστεί, ακόμη κι αν η διαδικασία λάμβανε χώρα με την επόμενη σύνθεση της άνω Βουλής.

Οι ρεπουμπλικάνοι διατηρούν 53 έδρες (από το σύνολο των 100) και, ακόμη κι από τον Ιανουάριο και μετά, αφού ορκιστούν και αναλάβουν οι νέοι γερουσιαστές, οι δημοκρατικοί θα χρειάζονταν τη συναίνεση κάπου 15 ρεπουμπλικάνων για αυτό.

Ο ενδιαφερόμενος υπερασπίστηκε σθεναρά τον εαυτό του την περασμένη Πέμπτη.

«Μου επιτίθενται, μας επιτίθενται, επειδή είμαστε αποτελεσματικοί», υποστήριξε σε βίντεο που δημοσιοποίησε, περιγράφοντας τον πόλεμο εναντίον του Ιράν ως ενέργεια «θαρραλέα» και «ιστορική».

Ο υπουργός Χέγκσεθ θα παραχωρήσει σήμερα στις 08:00 (τοπική ώρα• 15:00 ώρα Ελλάδας) συνέντευξη Τύπου στο Πεντάγωνο για το ζήτημα.

Τραμπ: «Οι αληθινοί στρατιώτες αγαπούν τον Χέγκσεθ»

Την περασμένη εβδομάδα, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε σαφές πως περιβάλλει με την απόλυτη εμπιστοσύνη του τον υπουργό του Χέγκσεθ, τονίζοντας την «πολύ καλή δουλειά» που έκανε. Το επανέλαβε χθες Δευτέρα, χρησιμοποιώντας ακριβώς την ίδια έκφραση και προσθέτοντας πως «οι στρατιώτες, οι αληθινοί στρατιώτες αγαπούν τον Πιτ Χέγκσεθ», ενώ καταφέρθηκε εναντίον του «λούζερ» βουλευτή Μάσι.

Ωστόσο ο πρόεδρος ενδέχεται να αναγκαστεί να πάρει αποστάσεις από τον υπουργό του, την ώρα που η πίεση που υφίσταται για να βάλει τέλος τον πόλεμο εναντίον του Ιράν αυξάνεται.

Αν και η διαδικασία καθαίρεσης κινήθηκε από ρεπουμπλικάνο βουλευτή, οι προτροπές να λογοδοτήσει ο υπουργός έρχονται κυρίως από την άλλη πλευρά, από το στρατόπεδο των δημοκρατικών.

«Ο Πιτ Χέγκσεθ καταχράστηκε την εξουσία του, υπονόμευσε την εθνική ασφάλεια της Αμερικής και είναι ο αρχιτέκτονας ανεύθυνου και δαπανηρού πολέμου στο Ιράν», είπε ο επικεφαλής των δημοκρατικών στην κάτω Βουλή, ο Χακίμ Τζέφρις —ο προαλειφόμενος «speaker», επόμενος πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων—, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου χθες.

Η αντιπολίτευση βλέπει σειρά σκανδάλων στα οποία εμπλέκεται ο άλλοτε παρουσιαστής του Fox News που έγινε επικεφαλής του Πενταγώνου το 2025 και μετονόμασε το υπουργείο Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου.

Πρόσφατα, διέταξε να μεταδοθεί απευθείας ο τουφεκισμός από εκτελεστικό απόσπασμα του στρατού του δράστη επίθεσης εναντίον Αμερικανών στρατιωτικών, προτού ο πρόεδρος Τραμπ το πάρει πίσω.

Τους πρώτους μήνες του στο αξίωμα, δημοσιογράφος είχε αποκαλύψει πως σε απλή ομάδα συζήτησης στην εφαρμογή Signal είχε δώσει σε άλλα στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ λεπτομέρειες για βομβαρδισμούς στην Υεμένη, μολονότι επρόκειτο για άκρως απόρρητες πληροφορίες, πως δεν χρησιμοποίησε ασφαλή μέσα για αυτό.

Ο βουλευτής Μάσι προειδοποίησε χθες ότι το εγχείρημά του είναι «πολύ πιο ευγενική εκδοχή» αυτού που έρχεται όταν οι Δημοκρατικοί θα πάρουν τον έλεγχο του Κογκρέσου και πρότεινε στον πρόεδρο Τραμπ να τον αντικαταστήσει «τώρα, όσο έχει ακόμη τη δυνατότητα να εξασφαλιστεί η έγκριση του διορισμού (σ.σ. του διαδόχου του) από τη Γερουσία».

Ο κ. Μάσι βρίσκεται σε ευρύτερη διένεξη με τον ένοικο του Λευκού Οίκου. Μεταξύ άλλων, διαδραμάτισε ρόλο-κλειδί στην δημοσιοποίηση των κρατικών αρχείων για την υπόθεση του δράστη κακουργημάτων σεξουαλικής φύσης Τζέφρι Έπστιν. Αν και αρχικά αντιστεκόταν, ο πρόεδρος Τραμπ εντέλει έκανε πίσω και την επέτρεψε.

Αλλά δεν το ξέχασε… Ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας υποστήριξε κατόπιν σθεναρά αντίπαλο του βουλευτή Μάσι στην εσωκομματική διαδικασία στο Κεντάκι, βάζοντας οριστικό τέλος στην προσπάθειά του να επανεκλεγεί.