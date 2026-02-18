Το Ιράν και η Ρωσία θα πραγματοποιήσουν αύριο, Πέμπτη, ναυτικά γυμνάσια στη Θάλασσα του Ομάν και στον βόρειο Ινδικό Ωκεανό, μετέδωσε το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, λίγες ημέρες αφού οι Φρουροί της Επανάστασης διεξήγαγαν στρατιωτικές ασκήσεις στα Στενά του Ορμούζ.

Ο κύριος στόχος των κοινών γυμνασίων

«Η σύγκλιση και ο συντονισμός σε κοινά μέτρα για την αντιμετώπιση δραστηριοτήτων που απειλούν τη ναυτιλιακή ασφάλεια (…) καθώς και η καταπολέμηση της θαλάσσιας τρομοκρατίας είναι μεταξύ των κύριων στόχων αυτών των κοινών γυμνασίων» δήλωσε, σύμφωνα με το Fars, ο Ιρανός διοικητής του Πολεμικού Ναυτικού, Χασάν Μαχσουντλού.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ