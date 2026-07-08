Η κοινή διακήρυξη της Συνόδου Κορυφής στην Άγκυρα εστιάζει στην ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος και σε εξοπλιστικά προγράμματα «μαμούθ».

Στη Σύνοδο που πραγματοποιήθηκε στην Άγκυρα, οι ηγέτες των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ επιβεβαίωσαν εκ νέου την απόλυτη δέσμευσή τους στην αρχή της συλλογικής ασφάλειας, όπως αυτή ορίζεται από το Άρθρο 5 της Συνθήκης της Ουάσιγκτον. Με κεντρικό σύνθημα ότι η απειλή εναντίον ενός μέλους αποτελεί απειλή για το σύνολο της Συμμαχίας, υπογραμμίστηκε ότι η συνοχή και η κοινή ισχύς αποτελούν εγγύηση σταθερότητας για ένα δισεκατομμύριο πολίτες. Παράλληλα, υιοθετήθηκε μια στρατηγική αποτροπής «360 μοιρών» για την αντιμετώπιση κάθε σύγχρονης πρόκλησης.

Επενδύσεις «μαμούθ» στην αμυντική βιομηχανία

Απαντώντας στις διαρκείς προκλήσεις που θέτει η Ρωσία για την ευρωατλαντική σταθερότητα, αλλά και στον κίνδυνο της διεθνούς τρομοκρατίας, οι σύμμαχοι προχωρούν σε ριζική αναβάθμιση των δυνατοτήτων τους.

Μετά την αύξηση των αμυντικών δαπανών από τον Καναδά και τις ευρωπαϊκές χώρες, κατά 139 δισ. δολάρια το 2025, η Συμμαχία ανακοίνωσε νέες στρατιωτικές προμήθειες που αγγίζουν τα 55 δισ. δολάρια. Στόχος είναι η επιτάχυνση της βιομηχανικής παραγωγής, η ενίσχυση της καινοτομίας και η άρση των γραφειοκρατικών εμποδίων στο διασυμμαχικό εμπόριο όπλων.

Τεχνολογίες αιχμής και ο ρόλος της Ευρώπης

Η νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ισορροπημένη κατανομή των βαρών, με την Ευρώπη και τον Καναδά να αναλαμβάνουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης δίπλα στις ΗΠΑ. Η αποτρεπτική ισχύς του ΝΑΤΟ ενισχύεται μέσω ενός συνδυασμού συμβατικών, πυρηνικών και αντιπυραυλικών μέσων, στα οποία προστίθενται πλέον:

– Συστήματα κυβερνοάμυνας και διαστημικής επιτήρησης.

– Πλήγματα ακριβείας μεγάλου βεληνεκούς και προηγμένα drones.

– Ένα πρωτοποριακό διατλαντικό υπολογιστικό νέφος επιχειρήσεων (warfighting cloud).

– Εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης για το σύγχρονο πεδίο μάχης.

Μακροπρόθεσμο σχέδιο οικονομικής και στρατιωτικής βοήθειας στο Κίεβο

Η θωράκιση της Ουκρανίας κρίνεται κομβική για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Για τον λόγο αυτό, το ΝΑΤΟ δεσμεύτηκε για ένα γιγαντιαίο πακέτο οικονομικής βοήθειας ύψους 70 δισ. ευρώ για το 2026, το οποίο θα καλύψει εξοπλισμούς, εκπαίδευση και υλικοτεχνική υποστήριξη. Αξίζει να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτής της βοήθειας χρηματοδοτείται πλέον από τις ευρωπαϊκές χώρες και τον Καναδά, ενώ υπάρχει ρητή δέσμευση η στήριξη αυτή να συνεχιστεί στα ίδια επίπεδα και το 2027. Παράλληλα, χαιρετίστηκε η συνδρομή της ΕΕ μέσω του δανείου «Ukraine Support Loan».

Υβριδικές απειλές και διεθνής ασφάλεια

Κλείνοντας, η διακήρυξη ξεκαθαρίζει ότι το ΝΑΤΟ προσαρμόζεται γρήγορα στις υβριδικές απειλές και τον έντονο γεωπολιτικό ανταγωνισμό. Στο πλαίσιο αυτό, στάλθηκε σαφές μήνυμα προς το Ιράν να σταματήσει κάθε προσπάθεια απόκτησης πυρηνικών όπλων, ενώ του ζητήθηκε να σεβαστεί απόλυτα τη διεθνή νομοθεσία για την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.