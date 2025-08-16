Κοινή δήλωση εξέδωσαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες μετά τις συνομιλίες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα, δηλώνοντας ότι το επόμενο βήμα πρέπει να είναι περαιτέρω συνομιλίες, αυτή τη φορά με τη συμμετοχή του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως μετέδωσε το CNNi.

Η δήλωση, ωστόσο, δεν ανέφερε τις εκκλήσεις του Τραμπ την τελευταία ώρα για μια «ειρηνευτική συμφωνία». Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έγραψε στο Truth Social ότι αυτός θα ήταν ο καλύτερος τρόπος για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, αντί για μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, η οποία, όπως είπε, μπορεί να μην «αντέξει», σε σχόλια που σηματοδοτούν μια αντιστροφή της δικής του θέσης.

«Οι ηγέτες χαιρέτισαν τις προσπάθειες του Προέδρου Τραμπ να σταματήσει τις δολοφονίες στην Ουκρανία, να τερματίσει τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας και να επιτύχει δίκαιη και διαρκή ειρήνη», αναφέρει η ευρωπαϊκή δήλωση.

«Όπως είπε ο Πρόεδρος Τραμπ, «δεν υπάρχει συμφωνία μέχρι να υπάρξει συμφωνία». Όπως οραματίστηκε ο Πρόεδρος Τραμπ, το επόμενο βήμα πρέπει τώρα να είναι περαιτέρω συνομιλίες, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου Ζελένσκι, τον οποίο θα συναντήσει σύντομα».

Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι πρόσθεσαν ότι είναι έτοιμοι να συνεργαστούν με τον Τραμπ και τον Ζελένσκι για μια τριμερή σύνοδο κορυφής με ευρωπαϊκή υποστήριξη.

Επανέλαβαν την ανάγκη η Ουκρανία να έχει «ακλόνητες εγγυήσεις ασφαλείας», προσθέτοντας ότι «δεν πρέπει να τεθούν περιορισμοί στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας ή στη συνεργασία της με τρίτες χώρες. Η Ρωσία δεν μπορεί να ασκήσει βέτο στην πορεία της Ουκρανίας προς την ΕΕ και το ΝΑΤΟ».

Η δήλωση εκδόθηκε από την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, τον Ιταλό Πρωθυπουργό Τζότζια Μελόνι, τον Γερμανό Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, τον Βρετανό Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, τον Φινλανδό Πρόεδρο Αλεξάντερ Στουμπ και τον Πολωνό Πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ.