Μέσα από ένα νέο βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, οι ιταλικές Ένοπλες Δυνάμεις παρουσιάζουν τη δυναμική τους παρουσία στις πρόσφατες συμμαχικές δραστηριότητες, που έλαβαν χώρα σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Το συγκεκριμένο βίντεο αποτυπώνει τις κοινές επιχειρησιακές προσπάθειες ανάμεσα σε Ιταλία και Γαλλία, οι οποίες επισφραγίστηκαν με την ολοκλήρωση της μεγάλης διακλαδικής άσκησης «ORION 26» υπό γαλλική διοίκηση.

Κατά τη διάρκεια της εντατικής εκπαίδευσης, οι Στρατιωτικές Δυνάμεις των δύο χωρών δοκιμάστηκαν σε απαιτητικά σενάρια υψηλής έντασης, με στόχο την αναβάθμιση της αποτρεπτικής τους ισχύος.

Στην πρώτη γραμμή των ελιγμών βρέθηκαν τα τεθωρακισμένα της ιταλικής Ταξιαρχίας «ARIETE», τα οποία έδρασαν υπό την ομπρέλα της γαλλικής 7ης Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας.

Η ανάπτυξη των δυνάμεων σε μια τεράστια ακτίνα που έφτασε τα 200 χιλιόμετρα έδωσε τη δυνατότητα στους αξιωματικούς να ελέγξουν την αποτελεσματικότητα των συστημάτων επικοινωνίας, και να βελτιώσουν τον συντονισμό ανάμεσα στις συμμαχικές μονάδες στο πεδίο.