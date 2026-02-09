Ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα την υπογραφή επιστολής προθέσεων μεταξύ της Ουκρανίας και της Γαλλίας για την κοινή παραγωγή όπλων μετά την επίσκεψη στο Κίεβο της Γαλλίδας ομολόγου του Κατρίν Βοτρέν.

«Περνάμε από τις απλές παραδόσεις στην κοινή παραγωγή και σε μακροπρόθεσμες λύσεις που ενισχύουν συστηματικά την άμυνά μας», έγραψε ο Μιχαΐλο Φεντόροφ στο Telegram.

Η Γαλλία ανήκει στους μεγαλύτερους Ευρωπαίους υποστηρικτές του Κιέβου, που αντιμετωπίζει από τον Φεβρουάριο του 2022, την εισβολή της Ρωσίας στη χώρα του, τη χειρότερη σύγκρουση στην Ευρώπη μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ukraine and France deepen defence partnership — moving from aid to joint production 🇺🇦🇫🇷 Ukraine’s Minister of Defence @DefenceU Mykhailo Fedorov @FedorovMykhailo and France’s Minister of the Armed Forces Catherine Vautrin @CaVautrin have signed a Letter of Intent on joint… pic.twitter.com/aDWuJaHzRx — ArmyInform 🇺🇦 (@armyinformcomua) February 9, 2026



Σύμφωνα με τον Φεντόροφ, η συνεργασία αυτή αφορά επίσης «την επιτάχυνση των παραδόσεων αεροσκαφών και τη συνέχιση της παραγωγής σε ποσότητες ρεκόρ βομβών AASM Hammer». Το Κίεβο θέλει επίσης να παραλάβει νέες παραδόσεις συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας SAMP-T, πυραύλους εδάφους-αέρος Mistral και Crotale, πρόσθεσε.

🇺🇦🇫🇷 Strengthening Ukraine’s air power and air defense — key outcomes of the talks between @FedorovMykhailo and French Minister of the Armed Forces @CaVautrin: ☑️ France is preparing to transfer Mirage 2000 fighter jets to Ukraine.

☑️ Work continues on delivering a record number… pic.twitter.com/Rz9K15sgYy — Defense of Ukraine (@DefenceU) February 9, 2026

Η Υπουργός Άμυνας της Γαλλίας, Κατρίν Βοτρέν, ανακοίνωσε χθες (8/2), μέσω της πλατφόρμας Χ, την πρόθεση για την «από κοινού ανάπτυξη και παραγωγή καινοτόμων λύσεων για την άμυνα, κυρίως στους τομείς των μη επανδρωμένων αεροσκαφών και των δεδομένων», ενώ η σύγκρουση θα εισέλθει σύντομα στον πέμπτο χρόνο της.

«Αποφασίσαμε να κάνουμε τη συν-ανάπτυξη και τη συμπαραγωγή, ώστε να βελτιστοποιήσουμε τις αμοιβαίες εμπειρίες μας. Πολύ συγκεκριμένα, αυτό μπορεί να μεταφραστεί σε ανταλλαγή τεχνογνωσίας», διευκρίνισε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου το Σάββατο (7/2), στο Κίεβο, στην οποία μετείχε το Γαλλικό Πρακτορείο. Η Γαλλία ανακοίνωσε το 2025 την αποδέσμευση βοήθειας δύο δισεκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση της ουκρανικής άμυνας.

🇫🇷🇺🇦 A show-off video of how the French minister was taken around to show off French weapons. The Ukrainians are asking to be given more anti-aircraft missiles and therefore literally deployed a launcher without ammunition for demonstration. In addition to it, pic.twitter.com/rVenKgFXGo — King Chelsea Ug 🇺🇬🇷🇺 (@ug_chelsea) February 9, 2026

Τον Νοέμβριο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Εμανουέλ Μακρόν είχαν υπογράψει “Δήλωση προθέσεων” για τη μελλοντική αγορά από το Κίεβο 100 αεροσκαφών Rafale με τον σχετικό οπλισμό τους, σε έναν χρονικό ορίζοντα δέκα ετών.