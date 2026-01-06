Η Δανία και η Γροιλανδία, και μόνο αυτές, μπορούν να αποφασίζουν για θέματα που αφορούν την Δανία και την Γροιλανδία, τονίζεται στο κοινό ανακοινωθέν για την Γροιλανδία που εξέδωσαν οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Πολωνίας και της Δανίας, όπως ανακοίνωσε το μεσημέρι της Τρίτης λακωνικά το πρωθυπουργικό γραφείο της Δανίας.

«Εναπόκειται στη Δανία και τη Γροιλανδία, και μόνο σε αυτές, να αποφασίζουν για θέματα που αφορούν τη Δανία και τη Γροιλανδία» Οι ηγέτες των χωρών που προσυπόγραψαν το κείμενο προτρέπουν για την τήρηση της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και του απαραβίαστου των συνόρων, επισημαίνοντας πως πρέπει να διασφαλιστεί η ασφάλεια στην Αρκτική.

«Αυτές είναι παγκόσμιες αρχές και δεν θα σταματήσουμε να τις υπερασπιζόμαστε» καταλήγει το επίσημο έγγραφό τους.