Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερμανία και η Ιταλία («Ε4») χαιρετίζουν τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών – Ιράν για τερματισμό του πολέμου και την χαρακτηρίζουν σημαντική διπλωματική εξέλιξη που μπορεί να συμβάλει στην αποκατάσταση της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή και κατά συνέπεια στη στήριξη της παγκόσμιας οικονομίας.

Στην κοινή ανακοίνωσή τους, οι ηγέτες των τεσσάρων ευρωπαϊκών χωρών, γνωστές ως ομάδα των Ε4, υπογραμμίζουν ότι θα συνεργαστούν στενά με τις ΗΠΑ, το Ιράν και τους περιφερειακούς εταίρους ώστε να αξιοποιηθεί η δυναμική που δημιουργεί η συμφωνία.

«Συγχαίρουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες, την ιρανική κυβέρνηση και όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή τη διπλωματική επιτυχία, συμπεριλαμβανομένων του Πακιστάν, του Κατάρ και των υπόλοιπων διαμεσολαβητών», αναφέρουν χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Οι τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες τονίζουν ότι πρόκειται για «ευκαιρία αποκατάστασης της περιφερειακής σταθερότητας και εξομάλυνσης της παγκόσμιας οικονομίας» και καλούν για την ταχεία και πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας.

Επισημαίνουν την ανάγκη άμεσης επαναλειτουργίας των θαλάσσιων μεταφορών στα Στενά του Ορμούζ, σημειώνοντας πως η ανεμπόδιστη και χωρίς όρους ελευθερία της ναυσιπλοΐας στην περιοχή είναι ζωτικής σημασίας για τη διεθνή ασφάλεια και το παγκόσμιο εμπόριο.

Παράλληλα, επαναλαμβάνουν τη πάγια θέση τους πως το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Την ίδια στιγμή δηλώνουν πως, αν η Τεχεράνη προχωρήσει σε σαφή και επαληθεύσιμα βήματα αναφορικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα, είναι έτοιμοι να εξετάσουν την άρση των σχετικών κυρώσεων που της έχουν επιβληθεί.

«Θα εργαστούμε εντατικά με τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν και τους περιφερειακούς εταίρους για να διατηρηθεί η δυναμική και να επιτευχθεί μια μακροπρόθεσμη διπλωματική διευθέτηση», σημειώνεται στην κοινή δήλωση.

Οι τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες επανέλαβαν επίσης τη στήριξή τους στη σταθερότητα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου.