Κύμα κοινωνικής αναταραχής σαρώνει τη Γαλλία, καθώς διαδηλωτές στο Παρίσι αλλά και σε άλλες πόλεις αποκλείουν δρόμους, βάζουν φωτιές σε κάδους έξω από σχολεία και συγκρούονται με την αστυνομία, η οποία απαντά με χρήση δακρυγόνων και συλλήψεις.

Λίγες μόλις ώρες μετά την παραίτηση Μπαϊρού και τον διορισμό του νέου πρωθυπουργού, Σεμπαστιάν Λεκορνί, η οργή απέναντι στο πολιτικό σύστημα κορυφώνεται.

Διαδηλωτές σε όλη τη χώρα μπλόκαραν αυτοκινητόδρομους, άναψαν φωτιές σε οδοφράγματα και συγκρούστηκαν κατά διαστήματα με την αστυνομία την Τετάρτη (10/9), σε μια έκφραση οργής κατά του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, και της πολιτικής περικοπών δαπανών που προωθεί.

Οι αρχές ανέπτυξαν περισσότερους από 80.000 αστυνομικούς σε όλη τη χώρα, σπάζοντας οδοφράγματα και περιορίζοντας τις αναταραχές, καθώς η ένταση αυξανόταν σε πολλά σημεία.

Στο Παρίσι, οι δυνάμεις καταστολής έκαναν περιοδική χρήση δακρυγόνων για να διαλύσουν τα πλήθη. Στην πρωτεύουσα τέθηκαν υπό κράτηση σχεδόν 200 άτομα.

Περίπου 175.000 άνθρωποι – 250.000 σύμφωνα με την CGT – συμμετείχαν στις 550 συγκεντρώσεις και τα 262 μπλόκα που καταγράφηκαν την Τετάρτη στη Γαλλία στο πλαίσιο της κινητοποίησης «Μπλοκάρουμε τα πάντα», ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο πρόσθεσε ότι το Διυπουργικό Επιχειρησιακό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων (COGIC) κατέγραψε «267 πυρκαγιές σε δρόμους».

Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν 473 προσαγωγές, συμπεριλαμβανομένων 203 στο Παρίσι, και 339 άτομα συνελήφθησαν, συμπεριλαμβανομένων 106 στην πρωτεύουσα.

«Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα τεταμένη στη Ρεν, τη Νάντη και το Παρίσι, όπου εκδόθηκαν κλητεύσεις μετά από επιθέσεις αστυνομικών», δήλωσε το υπουργείο.

Φωτιές, δακρυγόνα και επεισόδια

Το κίνημα «Μπλοκάρουμε τα Πάντα» – μια ευρεία έκφραση δυσαρέσκειας που εξαπλώθηκε μέσω των κοινωνικών δικτύων – εμφανίστηκε αρχικά τον Μάιο σε δεξιές ομάδες, αλλά έκτοτε έχει υιοθετηθεί και από την αριστερά και την άκρα αριστερά.

Η πολιτική αναταραχή εντάθηκε, όταν ο συντηρητικός Σεμπαστιάν Λεκορνί ανέλαβε καθήκοντα νέου πρωθυπουργού του Εμανουέλ Μακρόν, μετά την απομάκρυνση του προκατόχου του από το κοινοβούλιο, λόγω των αντιδημοφιλών σχεδίων για μεγάλες περικοπές στον προϋπολογισμό.

«Είναι η ίδια μα…ά, είναι το ίδιο, ο Μακρόν είναι το πρόβλημα, όχι οι υπουργοί», δήλωσε ο Φρεντ, συνδικαλιστής της CGT στην εταιρεία δημόσιων συγκοινωνιών του Παρισιού RATP. «Πρέπει να φύγει».

Στη δυτική Γαλλία, διαδηλωτές στη Ναντ έκλεισαν έναν αυτοκινητόδρομο χρησιμοποιώντας καμένα λάστιχα και κάδους απορριμμάτων. Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων για να διαλύσει τους ανθρώπους που προσπαθούσαν να καταλάβουν έναν κυκλικό κόμβο. Στο Ρεν, ένα λεωφορείο πυρπολήθηκε.

Στο Μονπελιέ, στον νότο, η αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα κατά των διαδηλωτών που είχαν στήσει οδοφράγματα για να μπλοκάρουν την κυκλοφορία σε έναν κυκλικό κόμβο. Ένα μεγάλο πανό στο σημείο έγραφε: «Μακρόν παραιτήσου».

Στο Παρίσι, η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων κατά νεαρών που έκλεισαν την είσοδο σε ένα Λύκειο, ενώ οι πυροσβέστες απομάκρυναν καμένα ποδήλατα και κάδους απορριμμάτων από πολλά οδοφράγματα. Στις παρυφές μιας κατά τα άλλα ειρηνικής διαδήλωσης κοντά στο εμπορικό κέντρο Chatelet ξέσπασαν μικρές συμπλοκές.

Το κίνημα «Μπλοκάρουμε τα Πάντα» και η εξέγερση των «Κίτρινων Γιλέκων»

Το κίνημα «Μπλοκάρουμε τα Πάντα» έχει συγκριθεί με την εξέγερση των «Κίτρινων Γιλέκων» που ξέσπασε το 2018-2019 λόγω φόρων και της αύξησης του κόστους ζωής, αναγκάζοντας τον Μακρόν να λάβει πολιτικά μέτρα που κόστισαν δισεκατομμύρια ευρώ.

Ωστόσο, ο κοινωνιολόγος Αντουάν Μπριστιέλ από το think tank Jean Jaurès παρατήρησε μια γενεαλογική διαφορά μεταξύ των δύο κινημάτων.

«Στο κίνημα των ‘Κίτρινων Γιλέκων’ είχαμε μια μάλλον ευάλωτη Γαλλία που προσπαθούσε να τα βγάλει πέρα, με πολλούς εργαζόμενους και συνταξιούχους. Εδώ, όσον αφορά την ηλικία, είναι πολλοί νέοι», είπε ο Μπριστιέλ.

Έχουν «μια συγκεκριμένη αντίληψη για τον κόσμο, όπου υπάρχει περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη, λιγότερη ανισότητα και ένα πολιτικό σύστημα που λειτουργεί διαφορετικά, καλύτερα».

Η επιλογή Μακρόν να ορίσει τον Λεκορνί πρωθυπουργό έπεσε πάνω σε… τείχος. Ειδικότερα, η επιλογή ενός κεντροδεξιού πιστού συνεργάτη από το ίδιο το κόμμα του Μακρόν– απλώς ενισχύει την αίσθησή των διαδηλωτών ότι ο πρόεδρος αγνοεί τις επιθυμίες της κοινής γνώμης μεταδίδει το France 24.

Στην πλατεία της Δημοκρατίας στο Παρίσι, ο 30χρονος Τόμας δηλώνει ότι συμμετείχε στις διαδηλώσεις για να «ασκήσει πίεση» στον Μακρόν, τον οποίο θα ήθελε να δει να παραιτείται.

Οι διαδηλωτές έχουν «κουραστεί» από την προεδρία του Μακρόν, είπε ο Τόμας στη δημοσιογράφο του France 24, Ορελί Αμπντελμπόστ.

Με κεντρικό σύνθημα «Ας μπλοκάρουμε τα πάντα», οι πρώτες κινητοποιήσεις άρχισαν την Τετάρτη το πρωί στη χώρα έπειτα από μια νέα έκκληση για αποκλεισμούς που έγινε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μεγάλες διαδηλώσεις στη Γαλλία

Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν για κατά κύριο λόγο ειρηνικές πορείες στη Μασσαλία, το Μονπελιέ και τη Λυών.

Στη Μασσαλία, η αστυνομία εκτίμησε το πλήθος σε 8.000 άτομα, οι διοργανωτές έκαναν λόγο για 30.000 συμμετέχοντες, ενώ το συνδικάτο CGT ανέφερε έως και 80.000, σύμφωνα με το France24.

Στο Μονπελιέ, οι διαδηλωτές κρατούσαν αντικαπιταλιστικά πανό, ζητούσαν την προστασία των δημόσιων υπηρεσιών και φώναζαν συνθήματα όπως «Λεκορνί, την πάτησες».

Στις φλόγες εστιατόριο στο κέντρο του Παρισιού

Πυροσβεστικές δυνάμεις έσβησαν μια πυρκαγιά που ξέσπασε σε κεντρικό εστιατόριο του Παρισιού.

Τηλεοπτικές εικόνες έδειξαν τις φλόγες να γλείφουν την πρόσοψη του κτιρίου, ενώ ένας άνδρας εθεάθη να κατεβαίνει από σκαλωσιές στο διπλανό κτίριο.