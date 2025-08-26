Πυρίτιδα και βλήματα πυροβολικού του ΝΑΤΟ διαμετρήματος 155 χιλιοστών θα κατασκευάζονται στη Βουλγαρία στο πλαίσιο δύο συμφωνιών κοινοπραξίας με τη γερμανική Rheinmetall, όπως έγινε γνωστό από μια ζωντανή μετάδοση στη σελίδα του ηγέτη του GERB, Μπόικο Μπορίσοφ, στο Facebook. Οι συμφωνίες θα συνταχθούν εντός τριών εβδομάδων.

Η είδηση έγινε γνωστή μετά τη συνάντηση του Μπορίσοφ στο Ντίσελντορφ με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Rheinmetall, Άρμιν Πάπεργκερ.

“Το εργοστάσιο πυρίτιδας θα είναι τόσο μεγάλο όσο δύο γερμανικά εργοστάσια εδώ, το μεγαλύτερο στην Ευρώπη. Αυτό είναι το πιο σπάνιο προϊόν επί του παρόντος και είμαι εξαιρετικά ευγνώμων στον κ. Πάπεργκερ που επέλεξε τις εγκαταστάσεις του Vazovski Mashinostroiteleni Zavodi (VMZ) για αυτό το πολύ μεγάλο εργοστάσιο”, δήλωσε ο Μπορίσοφ. Χαρακτήρισε το εργοστάσιο για βλήματα πυροβολικού 155 χιλιοστών “εξαιρετικά σημαντικό για τον βουλγαρικό στρατό και για την Ευρώπη συνολικά”, προσθέτοντας ότι ο στόχος είναι η παραγωγή του εργοστασίου να αριθμεί 100.000 βλήματα.

“Έχουμε ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτά τα δύο έργα και έχουμε εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση εκ μέρους του βουλγαρικού κράτους μέσω του μηχανισμού SAFE (Πλατφόρμα Στρατηγικών Τεχνολογιών για την Ευρώπη).

“Όλα αυτά πρέπει να ολοκληρωθούν εντός των επόμενων τριών εβδομάδων, ώστε να καταστεί δυνατό να υποβληθούν στο Κοινοβούλιο για επικύρωση”, επεσήμανε ο Μπορίσοφ.

Ανέφερε ένα ακόμη νέο έργο που αφορά ένα εργοστάσιο σχεδιασμού και κατασκευής μη επανδρωμένων αεροσκαφών, το οποίο θα είναι είτε μια νέα εγκατάσταση του παραρτήματος ή μια ήδη υπάρχουσα.

Ο Μπορίσοφ ευχαρίστησε τα στελέχη της Rheinmetall γιατί στέλνουν τακτικά ομάδες στη Βουλγαρία από τον Μάρτιο, καθώς και τον Πάπεργκερ που διέκρινε τη Βουλγαρία και αναγνώρισε τις μεγάλες δυνατότητές της.

“Η Βουλγαρία είναι μια εξαιρετικά σημαντική χώρα για την Ευρώπη, αλλά και μια εξαιρετικά σημαντική χώρα για τη Rheinmetall”, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος στην ίδια ζωντανή μετάδοση.

“Η Rheinmetall, μαζί με τη Βουλγαρία, σύντομα θα κατασκευάσουν τουλάχιστον δύο εργοστάσια στη Βουλγαρία, το πρώτο θα είναι για βλήματα πυροβολικού”, πρόσθεσε ο Πάπεργκερ. “Ακόμα πιο σημαντική είναι η κοινοπραξία μας στην πυρίτιδα”, τόνισε επισημαίνοντας ότι η βουλγαρική κυβέρνηση και η Rheinmetall θα επενδύσουν από κοινού πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ στην κατασκευή αυτών των σημαντικών προϊόντων.

Ήταν η τρίτη συνάντηση του Μπορίσοφ με τον Πάπεργκερ φέτος, έπειτα από μια συνάντηση τον Απρίλιο στη Γερμανία. Μετά τη δεύτερη συνάντηση, ο διευθύνων σύμβουλος δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι είχε στείλει στον Βούλγαρο πρωθυπουργό Ρόσεν Ζελιάσκοφ μια πολύ λεπτομερή προσφορά για την επένδυση σε ένα εργοστάσιο πυρίτιδας, σε συνεργασία με τη γερμανική εταιρία Rheinmetall”. Στα τέλη Μαρτίου, η τρίτη συνάντηση έγινε κατά τη διάρκεια επίσκεψης στη Βουλγαρία του Πάπεργκερ και μιας αντιπροσωπείας της Rheinmetall. Πριν από αυτή τη δεύτερη συνάντηση με τον Μπορίσοφ, τα γερμανικά στελέχη συζήτησαν με τον Βούλγαρο πρόεδρο Ρούμεν Ράντεφ.

Πηγή: ΑΜΠΕ, ΒΤΑ