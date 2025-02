Πολωνοί δύτες -συνοριοφύλακες ανακάλυψαν πάνω από 100 κιλά κοκαΐνης στο βυθό του κόλπου του Γκντανσκ στη βόρεια Πολωνία κατά τη διεξαγωγή επιχειρήσεων για την προστασία κρίσιμων υποδομών, στη Βαλτική Θάλασσα, ανακοίνωσαν οι Αρχές της χώρας την Τρίτη (18/2).

Τα ναρκωτικά βρέθηκαν στον πυθμένα της θάλασσας στην περιοχή του κόλπου του Γκντανσκ στη βόρεια Πολωνία και ακολούθως εντοπίστηκαν οι δράστες όπως και μεγαλύτερες ποσότητες ναρκωτικών.

Συγκεκριμένα, επτά άτομα συνελήφθησαν για την υπόθεση με τα ναρκωτικά, η αξία των οποίων μπορεί να φτάσει στη «μαύρη αγορά» τα 60 εκατομμύρια ζλότι (14,5 εκατομμύρια ευρώ).

Polish border guards discovered more than 100 kg of cocaine on the bottom of the Baltic Sea while conducting operations to protect critical infrastructure, the border guard said https://t.co/2uJY0lVeYb pic.twitter.com/fIxgSmnL8p

— Reuters (@Reuters) February 18, 2025

