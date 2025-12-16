Κοκαΐνη αξίας 203 εκατ. δολαρίων κατέσχεσε η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ έπειτα από τρεις ξεχωριστές αναχαιτίσεις ύποπτων σκαφών λαθρεμπορίου ναρκωτικών σε διεθνή ύδατα στα ανοικτά των ακτών του Μεξικού, της Κεντρικής Αμερικής και της Νότιας Αμερικής.

Δύο από τις τρεις αναχαιτίσεις πραγματοποιήθηκαν από μέλη του πληρώματος του «Active» και μία από μέλη του πληρώματος του «Cutter Munro» της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ.

«Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανος για αυτό το πλήρωμα», δήλωσε ο Πλοίαρχος Earl Potter, διοικητής του «Cutter Active» της Ακτοφυλακής.

«Η αποφασιστικότητα, η ανθεκτικότητα και ο επαγγελματισμός τους καθιστούν δυνατή την ολοκλήρωση αυτών των δυναμικών και επικίνδυνων αποστολών στη θάλασσα. Οι συνθήκες είναι δύσκολες, οι ώρες είναι πολλές και οι απαιτήσεις είναι υψηλές, αλλά αυτή η ομάδα διατηρεί πάντα την εστίασή της. Η δέσμευση του πληρώματος να προστατεύει το έθνος μας και να κρατά τα ναρκωτικά μακριά από τους δρόμους μας είναι αυτό που καθορίζει την κληρονομιά του Active», πρόσθεσε.

«Η Ακτοφυλακή κλιμακώνει την καταπολέμηση της ναρκοτρομοκρατίας και των διεθνών εγκληματικών οργανώσεων που κατακλύζουν το έθνος μας με θανατηφόρα ναρκωτικά», δήλωσε ο Υποναύαρχος Τζέφρι Νόβακ, αναπληρωτής διοικητής της Περιοχής Ειρηνικού της Ακτοφυλακής και διοικητής της Νοτιοδυτικής Περιφέρειας της Ακτοφυλακής.

Το «Active» είναι ένα σκάφος μεσαίας αντοχής μήκους 210 ποδιών με έδρα το Πορτ Άντζελες της Ουάσινγκτον. Εξοπλισμένο με δύο μικρά σκάφη, το σκάφος υποστηρίζει αποστολές σε όλο τον Ανατολικό Ειρηνικό, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας και διάσωσης και των επιχειρήσεων καταπολέμησης των ναρκωτικών.

Πληροφορίες και βίντεο από U.S. Coast Guard