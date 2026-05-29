Ρεπορτάζ: Χρήστος Μαζάνης

Ετοιμάζονταν να μπουν το πλοίο της γραμμής και να αποβιβαστούν στην Πάτρα με κοκαΐνη κρυμμένη πολύ καλά μέσα στο αυτοκίνητό τους, όμως έπεσαν στα δίχτυα των Ιταλικών Αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ζούγκλας», η Αστυνομία Οικονομικού Εγκλήματος του Μπάρι, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών προχώρησε σε συντονισμένη επιχείρηση σταματώντας ένα όχημα στο λιμάνι πριν εισέλθει σε πλοίο με προορισμό τη χώρα μας. Στη συνέχεια κάνοντας εξονυχιστικό έλεγχο ανακάλυψαν μια ειδική κρύπτη όπου… έκρυβε κιλά κοκαΐνης.

Το όχημα κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα προς το πλοίο που ήταν έτοιμο να αναχωρήσει. Αυτό ήταν το πρώτο σημάδι ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Το δεύτερο προήλθε από τη συμπεριφορά των δύο επιβαινόντων, και ειδικότερα της γυναίκας, η οποία προσπαθούσε επίμονα να αποσπάσει την προσοχή των έμπειρων αστυνομικών.

Η εξέταση του πορτμπαγκάζ έδειξε αμέσως ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Αφού αφαίρεσαν τη θήκη για τα σκι, οι αστυνομικοί εντόπισαν έναν διπλό πάτο φτιαγμένο στα μέτρα του αμαξώματος. Στο εσωτερικό του υπήρχαν 26 πακέτα (τούβλα) κοκαΐνης, προσεκτικά σφραγισμένα και συσκευασμένα.

Αυτό που εντυπωσίασε τους αστυνομικούς δεν ήταν μόνο η ποσότητα, αλλά και η πολυπλοκότητα του συστήματος απόκρυψης. Η κρύπτη ήταν εξοπλισμένη με έναν μηχανικό-υδραυλικό μηχανισμό ανοίγματος με ενεργοποίηση εξ αποστάσεως (τηλεχειρισμό), σχεδιασμένο ειδικά για το συγκεκριμένο μοντέλο οχήματος, δείγμα μιας εγκληματικής οργάνωσης με υψηλές τεχνικές δεξιότητες.

Οι εργαστηριακές εξετάσεις που διενεργήθηκαν στην ουσία έδειξαν πολύ υψηλό βαθμό καθαρότητας. Τα 30 κιλά που κατασχέθηκαν θα ήταν αρκετά για να παρασκευαστούν πάνω από 145 χιλιάδες δόσεις, με την αξία τους στις τρέχουσες τιμές της αγοράς να υπολογίζεται σε περίπου 9 εκατομμύρια ευρώ.

Οι δύο μεταφορείς, τουρκικής καταγωγής τελικά αλλά ο ένας με γαλλικό διαβατήριο συνελήφθησαν για διεθνή διακίνηση ναρκωτικών ουσιών

Οι έρευνες των Ιταλικών Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη. Όπως ανέφερε στo Zougla.gr ανώτατος Ιταλός αξιωματικός που έχει γνώση της υπόθεσης, στόχος είναι να μπορέσει να χαρτογραφηθεί το εγκληματικό δίκτυο που μετέφερε τα ναρκωτικά στην Ελλάδα. Την ίδια στιγμή, οι Ιταλοί θα παρέχουν πληροφορίες και στις Ελληνικές Αρχές.

Δείτε το βίντεο της κατάσχεσης που για λόγους ερευνών που βρίσκονται σε εξέλιξη οι Ιταλοί έχουν καλύψει συγκεκριμένα στοιχεία: