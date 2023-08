Εικόνες που προκαλούν τρόμο φτάνουν από τον Καναδά όπου συνεχίζουν να μαίνονται πυρκαγιές κυρίως στα βορειοδυτικά της χώρας. Όπως φαίνεται στα βίντεο που κάνουν τον γύρο του κόσμου, ο ουρανός έχει βαφτεί κόκκινος ενώ οι πυκνοί καπνοί έχουν κρύψει τον ήλιο.

Οι αξιωματούχοι έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης ενώ οι κάτοικοι της Γέλοουναϊφ, της μεγαλύτερης πόλης στα βορειοδυτικά, διατάχθηκαν χθες Τετάρτη να απομακρυνθούν κατεπειγόντως από αυτήν ως αύριο Παρασκευή.

Σχεδόν 168.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν εσπευσμένα τα σπίτια τους στον Καναδά από την έναρξη της φετινής περιόδου των πυρκαγιών, που έχουν σπάσει όλα τα ρεκόρ.

‼️ END TIME SCENARIO – Scenes of the sky turning red in Fort Smith, Canada, from forest fires, August 13, 2023 pic.twitter.com/3uhmVqOlOe

— {Matt} $XRPatriot (@matttttt187) August 17, 2023