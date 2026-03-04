Σε έκτακτη ετοιμότητα τέθηκαν πριν από λίγο κεντρικές δομές δημόσιων νοσοκομειακών ιδρυμάτων στις ΗΠΑ, και συγκεκριμένα η δημόσια νοσοκομειακή δομή του Νιου Τζέρσεϊ, που αποτελείται από 6 συγκροτήματα, λόγω των δραματικών εξελίξεων στο πολεμικό μέτωπο της Μέσης Ανατολής.

Είναι προφανές πως η θέσπιση τέτοιων μέτρων στο εσωτερικό των ΗΠΑ, δεν συνάδει με την εικόνα που επιχειρούν να επιδείξουν οι αμερικανικές αρχές, όσον αφορά τις εξελίξεις στο πολεμικό μέτωπο.

Είναι επίσης φανερό ότι οι μηχανισμοί στο εσωτερικό των ΗΠΑ προετοιμάζονται ενδεχομένως για ένα δεύτερο στάδιο πολεμικής δραστηριότητας, αυτή τη φορά με εμπλοκή χερσαίων αμερικανικών δυνάμεων.

Προσοχή, δεν πρόκειται για σενάριο επιστημονικής φαντασίας.

Ήδη τόσο ο πρόεδρος Τραμπ όσο και οι επιτελάρχες του, καθώς και ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, δεν έχουν αποκλείσει, αν και εξορκίζουν, τη χερσαία εμπλοκή.

Μέχρι στιγμής επιχειρούν να την πραγματοποιήσουν εμπλέκοντας τρίτους παράγοντες, όπως τους Κούρδους του Βορείου Ιράκ επί παραδείγματι.