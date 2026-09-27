Συναγερμός έχει σημάνει στο Γουέλφορντ του Γκλόστερσαϊρ, κοντά στην αμερικανική αεροπορική βάση RAF Φέρφορντ, όπου η αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις και εκκένωση κατοικιών, ενώ στο σημείο επιχειρεί ειδικό στρατιωτικό κλιμάκιο για την εξουδετέρωση εκρηκτικών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία του Γκλόστερσαϊρ, άγνωστος μέχρι στιγμής αριθμός ατόμων συνελήφθη και κρατείται ως ύποπτος για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εκρηκτικών υλών.

Το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή του Γουέλφορντ, κοντά στη RAF Φέρφορντ, με τις αρχές να έχουν θέσει σε εφαρμογή μέτρα ασφαλείας και να πραγματοποιούν ελέγχους στην περιοχή.

Στο σημείο έχει μεταβεί ειδικό κλιμάκιο του βρετανικού στρατού για την εξουδετέρωση εκρηκτικών μηχανισμών. Οι πυροτεχνουργοί πραγματοποιούν ελέγχους σε οχήματα στο πλαίσιο της επιχείρησης.

Παράλληλα, οι κάτοικοι της περιοχής απομακρύνονται από τις κατοικίες τους για προληπτικούς λόγους και μεταφέρονται σε γειτονικό αθλητικό κέντρο, το οποίο έχει οριστεί ως χώρος προσωρινής φιλοξενίας.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες του περιστατικού και να διαπιστωθεί εάν υπάρχει περαιτέρω κίνδυνος για τους κατοίκους της περιοχής.

Η ανακοίνωση της βρετανικής αστυνομίας

«Αυτή τη στιγμή εκκενώνονται ορισμένα ακίνητα στην περιοχή Γουέλφορντ, μετά την κήρυξη κατάστασης σοβαρού συμβάντος.

»Η εξέλιξη αυτή έπεται της σύλληψης αρκετών ανδρών ως υπόπτων για αδικήματα που σχετίζονται με τη νομοθεσία περί εκρηκτικών υλών.

»Η ειδική ομάδα του Στρατού για την εξουδετέρωση εκρηκτικών μηχανισμών εξετάζει αυτή την ώρα διάφορα οχήματα.

»Οι κάτοικοι της περιοχής απομακρύνονται και μεταφέρονται σε κοντινό κέντρο αναψυχής.

»Έχει αποκλειστεί η περιοχή, ωστόσο θέλουμε να διαβεβαιώσουμε τους πολίτες ότι, κατά την εκτίμησή μας, το συμβάν έχει περιοριστεί.

»Συνεργαζόμαστε στενά με τους εταίρους μας και εφαρμόζουμε τα προσεκτικά σχεδιασμένα πρωτόκολλα που έχουμε θεσπίσει».