Σε κατάσταση υψηλού συναγερμού τέθηκαν οι αρχές ασφαλείας στην Πολωνία, έπειτα από πληροφορίες που περιήλθαν στην αστυνομία σχετικά με το ενδεχόμενο εκδήλωσης επίθεσης εναντίον του Πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ, καθώς και του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Άμυνας, Βλαντισλάβ Κοσινιάκ-Καμίς.

Η αποκάλυψη κινητοποίησε άμεσα τον κρατικό μηχανισμό, οδηγώντας στη σύγκληση έκτακτης σύσκεψης στο Αντιτρομοκρατικό Κέντρο της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας (ABW).

Άμεση κινητοποίηση της πολιτικής ηγεσίας και των ειδικών υπηρεσιών

Την είδηση για την πιθανή απειλή γνωστοποίησε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών της Πολωνίας, Καρολίνα Γκαλέτσκα, μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα X.

Όπως διευκρίνισε, η πολωνική αστυνομία έλαβε συγκεκριμένα στοιχεία που αφορούν το ενδεχόμενο επίθεσης κατά των δύο κορυφαίων κυβερνητικών στελεχών.

Αμέσως μετά τη λήψη των πληροφοριών:

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Μάρτσιν Κιερβίνσκι , σε συντονισμό με τον Υπουργό-Συντονιστή των Ειδικών Υπηρεσιών, Τόμας Σιεμόνιακ , έδωσαν εντολή για την άμεση ενεργοποίηση των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων ασφαλείας.

, σε συντονισμό με τον Υπουργό-Συντονιστή των Ειδικών Υπηρεσιών, , έδωσαν εντολή για την άμεση ενεργοποίηση των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων ασφαλείας. Δόθηκε κατεύθυνση για την πλήρη και ενδελεχή εξέταση της αξιοπιστίας των δεδομένων από όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες.

W związku z informacją, która wpłynęła do @PolskaPolicja i dotyczy możliwego zamachu na premiera @donaldtusk oraz wicepremiera, ministra obrony narodowej @KosiniakKamysz , minister spraw wewnętrznych i administracji @MKierwinski oraz minister koordynator służb specjalnych @TomaszSiemoniak polecili podjęcie działań w tej sprawie. Dzisiaj o godz. 11.00 odbędzie się w CAT ABW spotkanie przedstawicieli służb podległych MSWiA: @PolskaPolicja i @SOP_GOV_PL oraz funkcjonariuszy @ABW_GOV_PL. — Karolina Gałecka (@K_Galecka) October 11, 2026

Έκτακτη σύσκεψη στο αντιτρομοκρατικό κέντρο της ABW

Στο πλαίσιο των ενεργειών που δρομολογήθηκαν, προγραμματίστηκε για τις 11:00 το πρωί της Κυριακής (11/10) έκτακτη σύσκεψη στο Αντιτρομοκρατικό Κέντρο της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας της Πολωνίας (ABW).

Στόχος της συνάντησης των επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών και της αστυνομίας είναι:

Η αναλυτική αξιολόγηση των πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν. Ο επιχειρησιακός συντονισμός για την ενίσχυση της προστασίας των δύο αξιωματούχων. Ο καθορισμός των επόμενων ερευνητικών βημάτων για τη διακρίβωση της προέλευσης της απειλής.

Υπό εξέταση η υπόθεση

Μέχρι στιγμής, οι πολωνικές αρχές δεν έχουν προβεί σε περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τη ακριβή φύση της πιθανής επίθεσης, την πηγή των πληροφοριών ή το εάν έχει εντοπιστεί και προσαχθεί συγκεκριμένος ύποπτος.

Η υπόθεση παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να σταθμίζουν τη σοβαρότητα των δεδομένων και να λαμβάνουν αυξημένα μέτρα φύλαξης γύρω από τον Πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ και τον υπουργό Άμυνας Βλαντισλάβ Κοσινιάκ-Καμίς.