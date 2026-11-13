Σε μια εξαιρετικά σπάνια απόφαση προχώρησε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), εκδίδοντας εντολή καθήλωσης των αεροσκαφών σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας, επικαλούμενη «έκτακτες περιστάσεις» και «λόγους ασφαλείας».

Σύμφωνα με ανακοίνωση προς τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, η οποία δημοσιεύθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (13/11), η FAA έδωσε εντολή να ανασταλούν όλες οι αναχωρήσεις μέχρι νεωτέρας.

«Όλα τα αεροσκάφη που πρόκειται να αναχωρήσουν πρέπει να παραμείνουν καθηλωμένα στο έδαφος μέχρι νεωτέρας», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην οδηγία.

Η απόφαση αφορά το σύνολο των αεροδρομίων των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στην επιβολή του πρωτοφανούς μέτρου.

BREAKING: FAA issues a nationwide ground stop across the United States for an unknown reason. https://t.co/kzFDoj7YeN — WBC24 (@WBC24News) November 13, 2026

Το σήμα που έστειλαν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας στις Ηνωμένες Πολιτείες:

Issued by the FAA just moments ago, ALL US airports are currently ground stopped. This means NO flights may depart for US airports. Flights already in the air will be allowed to land. This is related to an FAA equipment outage. https://t.co/wgyuOXeF0k — Flightradar24 (@flightradar24) November 13, 2026

Σύμφωνα με αναφορές για το συμβάν, καταγράφηκε σοβαρή τεχνική βλάβη σε κρίσιμο κέντρο ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, με απώλεια ραντάρ και ραδιοεπικοινωνιών, καθώς και βλάβη σε εφεδρική γραμμή οπτικών ινών, γεγονός που οδήγησε σε άμεση διακοπή των αναχωρήσεων για την αποφυγή ατυχημάτων.

Η προηγούμενη φορά που επιβλήθηκε καθολική αναστολή πτήσεων σε εθνικό επίπεδο ήταν τον Ιανουάριο του 2023, όταν τέθηκε εκτός λειτουργίας ένα σύστημα ειδοποίησης πιλότων. Πριν από αυτό, η τελευταία φορά που είχε διαταχθεί καθολική αναστολή πτήσεων σε εθνικό επίπεδο ήταν μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.