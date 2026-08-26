Σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού τέθηκε την Τρίτη (25/8) το Ελ Σαλβαδόρ, καθώς η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σαρωτική ξηρασία που αποδίδεται στο κλιματικό φαινόμενο Ελ Νίνιο. Οι παρατεταμένες συνθήκες ανομβρίας έχουν ήδη προκαλέσει σημαντικές καταστροφές στις αγροτικές καλλιέργειες, αναγκάζοντας τις Αρχές να λάβουν έκτακτα μέτρα.

«Κηρύσσεται κόκκινος συναγερμός εξαιτίας της ξηρασίας (…) σε όλη την επικράτεια», ανακοίνωσε χαρακτηριστικά η Σαλβαδοριανή υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας. Η απόφαση αυτή ελήφθη ύστερα από έναν δραματικό Αύγουστο, κατά τον οποίο το κράτος της Κεντρικής Αμερικής κατέγραψε 14 νέα ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών.

Ο κρατικός μηχανισμός τίθεται σε πλήρη ετοιμότητα. Σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία, το μέτρο του «κόκκινου συναγερμού» περιλαμβάνει τη στενή παρακολούθηση των αγροτικών εκτάσεων και των υδάτινων πόρων, την καταγραφή των κοινοτήτων που βρίσκονται σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης, καθώς και την αυστηροποίηση της επιδημιολογικής επιτήρησης.

Χάνεται το 20% της σοδειάς

Η έλλειψη βροχοπτώσεων έχει ρίξει δραματικά τη στάθμη στις πηγές νερού, «στραγγαλίζοντας» την αγροτική παραγωγή. Η ένωση μικρομεσαίων αγροτών της χώρας εκτιμά ότι οι απώλειες στην πρώτη σοδειά σιτηρών θα αγγίξουν το 20%. Ως «ανάχωμα» στην κρίση, το υπουργείο Γεωργίας εξήγγειλε την παροχή επισιτιστικής βοήθειας για τη στήριξη των αγροτικών νοικοκυριών που πλήττονται.

Η ευπάθεια του Σαλβαδόρ εντείνεται από τη γεωγραφική του θέση, καθώς τμήμα του εντάσσεται στον «άνυδρο διάδρομο» της Κεντρικής Αμερικής, μια ζώνη εξαιρετικά ευάλωτη στις ακραίες κλιματικές αλλαγές.

Ντόμινο στην Κεντρική Αμερική

Το πρόβλημα, ωστόσο, δεν περιορίζεται στα σύνορα του Σαλβαδόρ. Στη γειτονική Ονδούρα, οι σοδειές καλαμποκιού και φασολιών στα δυτικά και νότια της χώρας έχουν ήδη υποστεί τεράστιες ζημιές. Η κυβέρνηση στην Τεγκουσιγκάλπα σήμανε συναγερμό για σχεδόν το 80% της επικράτειάς της.

Η κατάσταση επιβεβαιώνει τους χειρότερους φόβους του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος (ΠΕΠ) του ΟΗΕ, το οποίο πρόσφατα προέβλεψε ότι η Κεντρική Αμερική πιθανότατα θα είναι η περιοχή που θα πληγεί περισσότερο σε επίπεδο διατροφικής ανασφάλειας εξαιτίας του Ελ Νίνιο.

Το χειρότερο Ελ Νίνιο του αιώνα;

Το Ελ Νίνιο, το φυσικό φαινόμενο που εκδηλώνεται κάθε δύο έως επτά χρόνια θερμαίνοντας τα επιφανειακά ύδατα του Ειρηνικού, προκαλεί ένα παγκόσμιο ντόμινο ακραίων μετεωρολογικών συνθηκών (καύσωνες και ξηρασίες σε κάποιες περιοχές, πλημμύρες σε άλλες).

Φέτος, όμως, τα πράγματα αναμένονται πολύ χειρότερα. Όπως προειδοποίησε την Παρασκευή ειδικός της βρετανικής μετεωρολογικής υπηρεσίας (Met Office), το φαινόμενο, σε συνδυασμό με την ανθρωπογενή υπερθέρμανση του πλανήτη, αναμένεται να είναι το πιο έντονο που έχει καταγραφεί εδώ και περισσότερο από 100 χρόνια.