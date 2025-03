Πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς σήμερα σε νυχτερινό κέντρο στην πόλη Κότσανη της Βόρειας Μακεδονίας άφησε πίσω της δεκάδες νεκρούς και τραυματίες, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε και εξαπλώθηκε στο ταβάνι και την οροφή του νυχτερινού κλαμπ ενώ οι νεκροί σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις μπορεί να ξεπεράσουν τους 50.

Δείτε βίντεο με τη στιγμή που ξεκινά η φωτιά στην οροφή του πολυσύχναστου κέντρου διασκέδασης:

Fire in a nightclub Pulse in Kočani, North Macedonia Local news are reporting more than 1500 people were at the club when the fire started, atleast 50 casualities and many injured. #fire #pozar pic.twitter.com/MO2mR9uCYu

😱Pyrotechnics killed at least 50 people at a disco in Kočani in North Macedonia, and about a hundred more were injured, the Makfax agency reports. The fire broke out during a concert, with about 1,500 people in attendance.

At about 3 a.m., someone from the crowd launched a… pic.twitter.com/XeBnlJ0b9u

— Zlatti71 (@Zlatti_71) March 16, 2025