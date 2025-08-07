Οι Γάλλοι πυροσβέστες δίνουν και σήμερα (7/8) μάχη για να περιορίσουν τη μεγαλύτερη πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στη χώρα εδώ και σχεδόν οκτώ δεκαετίες, η οποία ξεκίνησε το απόγευμα της Τρίτης (5/8) από το χωριό Ριμπότ, ανάμεσα στην Καρκασόν και τη Ναρμπόν και έχει κάψει μέχρι τώρα περισσότερα από 160.000 στρέμματα, ενώ έχει στοιχίσει τη ζωή σε έναν άνθρωπο.

Σε τηλεοπτικές εικόνες φαίνονται σύννεφα καπνού να υψώνονται πάνω από τη δασική περιοχή του νομού Οντ στη νότια Γαλλία.

🔴 FLASH | Images GRANDIOSES ET TERRIFIANTES du plus grand feu en France depuis 1949 dans l’Aude. La situation est totalement hors de contrôle. 🔥 pic.twitter.com/qrDBsblWyB — SIRÈNES (@SirenesFR) August 6, 2025

«Μέχρι στιγμής η φωτιά δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο», δήλωσε στο BFM TV ο συνταγματάρχης Κριστόφ Μανί, ένας από τους αξιωματικούς που ηγούνται των πυροσβεστικών επιχειρήσεων.

Η πυρκαγιά, η οποία μαίνεται κοντά στα σύνορα με την Ισπανία προς την πλευρά της Μεσογείου, έχει ήδη κάψει μια περιοχή μεγαλύτερη από το Παρίσι. Αξιωματούχοι είπαν πως πρόκειται για τη μεγαλύτερη που έχει σημειωθεί στη Γαλλία από το 1949.

A massive forest fire in Aude, southern France 🇫🇷 (06.08.2025) Over 16,000 hectares have burned, and 25 houses and 40 cars have been destroyed. pic.twitter.com/4lBrldVWAd — Disaster News (@Top_Disaster) August 6, 2025

Ο άνεμος, που έσπρωχνε τις φλόγες προς τα μεσογειακά παράλια, γύρισε όμως χθες, Τετάρτη, και έστρεψε και πάλι τη φωτιά προς την οροσειρά Κορμπιέρ, όπου βρίσκονται γύρω στα 15 χωριά τα οποία είχαν ήδη πληγεί, άμεσα ή έμμεσα, από την πυρκαγιά.

«Το πίσω μέρος της φωτιάς έγινε το μπροστινό της μέρος», δήλωσε ο συνταγματάρχης Μανί. Και το μέτωπο, που εξακολουθεί να είναι ανεξέλεγκτο, επιστρέφει προς «το σημείο απ’ όπου ξεκίνησε» και σε «αρκετά απρόσιτες δασικές ζώνες», πρόσθεσε.

Firefighters battled the biggest wildfire of the year in southern France. The fire has already swept through an area bigger than Paris, with more than 34,000 acres burned – similar to the total area that burned across all of France in 2024 https://t.co/WPUpsCx5B0 pic.twitter.com/5qouli2BjP — Reuters (@Reuters) August 6, 2025

Στο χωριό Σεν-Λοράν-ντε-λα-Καμπρερίς, μια 65χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή μέσα στο καμένο σπίτι της, το οποίο είχε αρνηθεί να εγκαταλείψει. Η νομαρχία ανακοίνωσε επίσης πως υπάρχουν 13 τραυματίες: δύο κάτοικοι νοσηλεύονται, ένας από τους οποίους με σοβαρά εγκαύματα, καθώς και ένδεκα πυροσβέστες, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών, Μπρουνό Ρεταγιό.

#France #Aude

The cause of the fire was an “explosive cocktail.” Wind gusts of 65 km / h, air humidity – 25%, temperature + 35 ˚C. This is the largest fire this summer in France. pic.twitter.com/Ijv6uO7gly — Climate Review (@ClimateRe50366) August 7, 2025

🚨 Wildfires sweep southern Europe amid extreme heat ◾️ France’s Aude region battles “biggest fire of the summer” — 1 dead, 9 injured, 11,100 hectares scorched

◾️ Spain evacuates thousands in Cadiz, declares emergency in A Coruna

◾️ Portugal declares state of alert, over 100… pic.twitter.com/pzBpqJKkd7 — Anadolu English (@anadoluagency) August 6, 2025