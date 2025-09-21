Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου σε τουριστική περιοχή της Αττάλειας, στη νότια μεσογειακή ακτή της Τουρκίας. ι Αρχές αναγκάστηκαν να προχωρήσουν σε εκκένωση μεγάλων τουριστικών μονάδων που βρίσκονται κοντά στο πύρινο μέτωπο.

Ερασιτεχνικά βίντεο έχουν καταγράψει τη δραματική νυχτερινή εκκένωση ξενοδοχείων στο τουριστικό θέρετρο Μπελέκ.

Alanya saatlerdir yanıyor yeterli müdahaleler yapılmadı yangın söndürme ucaklari gelmedi koskoca bir şehir kaderine terk edildi gündem dahi olamadık… #yangın #alanya #antalya pic.twitter.com/s2NHY7pwOG — Legitv7 (@Legitv7) September 19, 2025

Η εντολή δόθηκε καθώς η μεγάλη φωτιά κινούνταν με ταχύτητα λόγω των θυελλωδών ανέμων και είχε πλησιάσει επικίνδυνα τις τουριστικές εγκαταστάσεις.

Τουρκικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ξέσπασε νέα πυρκαγιά μεταξύ των περιοχών Κουντού και Μπέλεκ, η οποία προστίθεται σε μια σειρά διαδοχικών πυρκαγιών στην επαρχία Αττάλειας της Τουρκίας.

#TurkeyWatch🇹🇷: Yesterday’s massive fire in Alanya RAGES ON. Hanke’s School Boy’s Theory of History confirmed again: It’s just one damn thing after another.pic.twitter.com/QzofnyJo3A — Steve Hanke (@steve_hanke) September 20, 2025

Σύμφωνα με την «Antalya Hakkında», η φωτιά απείλησε περιοχές με θερμοκήπια φράουλας και πλέον κινείται προς τις ακτές της Μεσογείου.

A forest fire has broken out in the Alanya district of Antalya. Follow Press TV on Telegram: https://t.co/h0eMpifVIe pic.twitter.com/46jV3ap5Fz — PressTV Extra (@PresstvExtra) September 20, 2025

Μαραθώνια μάχη δίνει η πυροσβεστική με δύναμη 800 πυροσβεστών, 14 αεροσκαφών και 20 ελικοπτέρων λόγω των θυελλωδών ανέμων που αλλάζουν συνεχώς κατεύθυνση.