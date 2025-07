Τεράστιο πύρινο μέτωπο απειλεί την Προύσα στην Τουρκία.

Η πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου στις περιοχές Kestel και Gürsu και έλαβε γρήγορα ανεξέλεγκτες διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων και της ξηρασίας.

The fire broke out in a forested area between Gürsu and Kestel in Bursa Province, Turkey 🇹🇷 pic.twitter.com/8XvKEqSEbz

Μέσα σε λίγες ώρες, χιλιάδες στρέμματα δασικής έκτασης έγιναν στάχτη, καταστρέφοντας ένα από τα σημαντικότερα φυσικά οικοσυστήματα της περιοχής.

Massive Wildfire Expands Near Turkey’s Bursa

A fire broke out in the mountains on the outskirts of Bursa, prompting the evacuation of two villages.

It spread over 110 hectares and was battled by 13 aircraft before sunset. pic.twitter.com/sSm4dAfSjh

