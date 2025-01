Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι είναι νεκροί εξαιτίας πυρκαγιών που μαίνονται, ενισχυμένες από τους ισχυρούς ανέμους, σε περιοχές γύρω από τη μεγαλούπολη του Λος Άντζελες, αναγκάζοντας χιλιάδες πολίτες να τραπούν σε φυγή και αφανίζοντας εκατοντάδες κτίρια.

Ο απολογισμός των νεκρών υπάρχει κίνδυνος να γίνει ακόμη πιο βαρύς, προειδοποίησε ο σερίφης της κομητείας του Λος Άντζελες, ο Ρόμπερτ Λούνα, υπογραμμίζοντας πως η κατάσταση παραμένει «πολύ ασταθής».

Από την πλευρά της η αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος του Λος Άντζελες, η Κριστίν Κράουλι, ανακοίνωσε πως εκδηλώθηκε νέα πυρκαγιά —πέρα από τις πέντε με τις οποίες μάχονται οι άνδρες της— σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Χόλιγουντ Χιλς.

Οι Αρχές έχουν δώσει εντολή σε κάπου 100.000 πολίτες να εγκαταλείψουν εσπευσμένα τις εστίες τους εν μέσω των πυρκαγιών.

Η χειρότερη πυρκαγιά θεωρείται αυτή στο ακριβό προάστιο Πασίφικ Παλισέιντς, όπου ζουν διάφορες διασημότητες.

Η φωτιά εκεί εκδηλώθηκε προχθές Τρίτη και είχε κατακάψει σχεδόν 65.000 στρέμματα ως χθες. Στο πέρασμά τους, οι φλόγες κατέστρεψαν κάπου 1.000 κτίρια, δήλωσε ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος της κομητείας του Λος Άντζελες Άντονι Μαρόνι, υπογραμμίζοντας πως η κατάσταση παραμένει ανεξέλεγκτη.

«Δεν έχουμε αρκετούς πυροσβέστες για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση», είπε με απόγνωση ο επικεφαλής του τοπικού πυροσβεστικού σώματος Μαρόνι.

Στην Αλταντίνα, βόρεια του Λος Άντζελες, όπου οι φλόγες διένυσαν κάπου 43.000 στρέμματα αφότου εκδηλώθηκε πυρκαγιά προχθές Τρίτη, ο Γουίλιαμ Γκονσάλες επέστρεψε χθες στο σπίτι του, από όπου είχε φύγει εσπευσμένα. Είπε πως «τα χάσαμε σχεδόν όλα»: «οι φλόγες καταβρόχθισαν τα όνειρά μας. Δεν απομένουν πλέον παρά μόνο στάχτες εδώ».

Πελώρια νέφη καπνού υψώνονται στους αιθέρες της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης των ΗΠΑ, όπου η οσμή καμένου είναι πανταχού παρούσα.

Οι Αρχές κάλεσαν τους πολίτες να κάνουν οικονομία στο νερό, καθώς τρεις δεξαμενές που τροφοδοτούν τους πυροσβέστες άδειασαν.

