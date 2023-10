Βίντεο από τη χερσαία επιχείρηση που πραγματοποίησαν χθες το βράδυ στη Λωρίδα της Γάζας, δημοσίευσαν οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF).

Στo πρώτo πλάνo του βίντεο, τα ισραηλινά τανκς υπό το φως της ημέρας είναι παρατεταγμένα στα βόρεια σύνορα της Γάζας. Αμέσως μετά, τα άρματα μάχης, συνοδευόμενα από πεζικό, διακρίνονται να επιχειρούν κατά τη διάρκεια της ευρείας χερσαίας νυχτερινής επιχείρησης σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσουν ένα «προκεχωρημένο φυλάκιο» εντός του θύλακα της Γάζας.

Όπως μεταδίδουν ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου στον παλαιστινιακό θύλακα και γύρω από αυτόν, οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί συνεχίζονταν το πρωί στη Λωρίδα της Γάζας, ωστόσο η έντασή τους είχε μειωθεί.

Δεν έχει δοθεί επίσημα κανένας απολογισμός θυμάτων από το υπουργείο Υγείας μέχρι στιγμής, ωστόσο ιατρικές πηγές στην περιοχή είπαν σε δημοσιογράφο του AFP πως φοβούνται ότι ο αριθμός των νεκρών θα είναι πολύ μεγάλος, μετά την κλιμάκωση των βομβαρδισμών του στρατού του Ισραήλ χθες βράδυ.

Σποραδικές εκρήξεις ακούγονταν το πρωί καθώς συνεχίζονταν τα πλήγματα από αεροσκάφη, το πυροβολικό και από τη θάλασσα. Η ένταση των πληγμάτων έχει πάντως μειωθεί σε σύγκριση με τη νύχτα, σημείωσε ανταποκριτής μέσα στη Λωρίδα της Γάζας.

Πυκνοί καπνοί και καταχνιά κάλυπταν μεγάλο μέρος του παλαιστινιακού θύλακα, ανέφερε άλλος δημοσιογράφος, στην Ασκελόν, στο νότιο Ισραήλ, περίπου δέκα χιλιόμετρα.

Οι πολύωροι βομβαρδισμοί, τα ασταμάτητα πλήγματα, έκαναν τα παράθυρα και το έδαφος να τρέμουν στην Ασκελόν κατά τη διάρκεια της νύχτας, ως περίπου στις 04:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Οι καπνοί και η οσμή αντικειμένων που καίγονταν είχαν φθάσει ως τις πόλεις Ασκελόν και Σντερότ, στο νότιο Ισραήλ, κατά την ανατολή του ηλίου, καθώς μαχητικά συνέχιζαν να πετούν σε χαμηλό ύψος κι ακούγονταν κατόπιν εκρήξεις από τη Γάζα.

This is what Netanyahu has done to Gaza last night, just after the UN General Assembly overwhelmingly asked for a ceasefire! pic.twitter.com/vYqs63LT3W

— Ashok Swain (@ashoswai) October 28, 2023