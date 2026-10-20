Ένα νέο, πολύνεκρο δυστύχημα έρχεται να υπογραμμίσει τον αιματηρό φόρο που πληρώνουν οι εργάτες στα παράνομα ορυχεία της Κολομβίας. Όπως ανακοίνωσαν τη Δευτέρα (19/10) οι τοπικές αρχές, 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι επτά τραυματίστηκαν, όταν μια σφοδρή κατολίσθηση προκάλεσε την κατάρρευση των στοών σε ένα αυτοσχέδιο χρυσωρυχείο.

Το μοιραίο περιστατικό εκτυλίχτηκε στη νοτιοδυτική πλευρά της χώρας και συγκεκριμένα στην τοποθεσία Τσαμπέρο του δήμου Σάντα Μπάρμπαρα δε Ισκουαντέ, ο οποίος υπάγεται στον νομό Ναρίνιο. Οι προσπάθειες εντοπισμού των εγκλωβισμένων διήρκεσαν ώρες, ωστόσο, όπως επιβεβαίωσε ο νομάρχης της περιοχής, Λουίς Αλφόνσο Εσκομπάρ, η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης έχει πλέον ολοκληρωθεί.

Η τραγωδία αυτή δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό. Τα δυστυχήματα στις παράνομες εξορυκτικές εγκαταστάσεις της Κολομβίας αποτελούν μια συχνή και θλιβερή πραγματικότητα, η οποία οφείλεται στην παντελή απουσία στοιχειωδών μέτρων ασφαλείας.

Άλλωστε, η περιοχή μετράει ακόμα τις πληγές της από ένα παρόμοιο συμβάν που σημειώθηκε μόλις τον περασμένο Αύγουστο, όταν 13 άνθρωποι είχαν βρει τραγικό θάνατο σε ένα άλλο παράνομο χρυσωρυχείο του ίδιου νομού.