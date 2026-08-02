Φορτηγό παγιδευμένο με εκρηκτικές ύλες από τον Στρατό Εθνικής Απελευθέρωσης (ELN) ανατινάχτηκε χθες Σάββατο κοντά σε αστυνομικό τμήμα στην πόλη Κούκουτα της Κολομβίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 14 άνθρωποι, έξι ημέρες προτού ορκιστεί και αναλάβει τα καθήκοντά του ο εκλεγμένος πρόεδρος της λεγόμενης σκληρής δεξιάς Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια.

Η έκρηξη νωρίς χθες το πρωί στην Κούκουτα, περίπου 400 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Μπογκοτά, τραυμάτισε 11 αστυνομικούς και τρεις πολίτες, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό του στρατού.

Μετά την ανατίναξη περίπου 15 αυτοσχέδιων μηχανισμών, δύο από τους αστυνομικούς που τραυματίστηκαν είναι μεταξύ ζωής και θανάτου, είπε ο Ουίλιαμ Βιγιαμισάρ, κυβερνήτης του νομού Νόρτε δε Σανταντέρ, όπου έγινε η επίθεση, με φόντο την κλιμάκωση της βίας σε επίπεδο άνευ προηγουμένου τα τελευταία δέκα χρόνια στην Κολομβία.

Two car bombs detonated at the Police Battalion headquarters in Cúcuta, Norte de Santander department, injuring at least eight officers and three civilians. pic.twitter.com/LfQ152yETp — Cartel Watch (@CartelWatchNet) August 1, 2026

Ομάδα του Γαλλικού Πρακτορείου απαθανάτισε φορτηγό που φλεγόταν και προσόψεις κτηρίων κατεστραμμένες καθώς αστυνομικοί, στρατιωτικοί και κάτοικοι έσπευσαν στον τόπο της έκρηξης στην Κούκουτα, κοντά στα σύνορα με τη Βενεζουέλα.

🔴🇨🇴 Multiple Colombian police officers were injured following a car bomb attack, consisting of several detonations, in the town of Cúcuta, Norte de Santander department. #Breaking #Colombia pic.twitter.com/hegDV0yOlS — __kaput__ (@__kaput__) August 1, 2026

Οι Αρχές δημοσιοποίησαν αργότερα εικόνες του εσωτερικού του κτηρίου, που υπέστη μεγάλες ζημιές.

«Ως αυτή την ώρα, καταμετρούμε οκτώ τραυματίες στις τάξεις των αστυνομικών και άλλους τρεις πολίτες (…) Πρόκειται για ενέργεια στυγερή», είπε στον Τύπο ο Τζορτζ Κιντέρο, γραμματέας ασφαλείας του νομού.

Οι Αρχές προσέφεραν αμοιβή ίση με 32.000 αμερικανικά δολάρια για κάθε πληροφορία που θα επέτρεπε να συλληφθούν οι υπεύθυνοι.

Ο Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, μορφή της κολομβιανής άκρας δεξιάς, αναμένεται να αναλάβει την εξουσία την 7η Αυγούστου, στην πόλη Κάλι, αντικαθιστώντας τον σοσιαλδημοκράτη Γουστάβο Πέτρο, τον πρώτο πολιτικό της αριστεράς που ανέλαβε το αξίωμα στην ιστορία της χώρας.

«Καταδικάζω σθεναρά την άνανδρη τρομοκρατική επίθεση που διαπράχτηκε στην Κούκουτα εναντίον της εθνικής αστυνομίας μας», ήταν η αντίδραση του δε λα Εσπριέγια μέσω X. «Η τρομοκρατία δεν θα εκφοβίσει την Κολομβία και δεν θα σπάσει τη βούληση των Κολομβιανών να ζήσουν με ειρήνη και ασφάλεια».

Condeno con absoluta firmeza el cobarde atentado terrorista perpetrado en Cúcuta contra nuestra Policía Nacional. Mi solidaridad con los uniformados heridos, sus familias y con todos los ciudadanos que hoy viven momentos de angustia. El terrorismo no intimidará a Colombia ni… https://t.co/awvUm1WaLf — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 1, 2026

Ο ΟΗΕ καταδίκασε την «επίθεση χωρίς διάκριση» που πέρα από το ότι τραυμάτισε αστυνομικούς και πολίτες προκάλεσε «φόβο κι αγωνία στον πληθυσμό».

Αποτυχία των διαπραγματεύσεων

Παραδοσιακά, η ορκωμοσία του νέου προέδρου γίνεται στην έδρα του Κογκρέσου, στην πρωτεύουσα Μπογκοτά. Αλλά ο εκλεγμένος πρόεδρος αξίωσε η τελετή να μεταφερθεί στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, περιοχή που πλήττεται από τις συγκρούσεις μεταξύ συμμοριών που διακινούν ναρκωτικά κι οργανώσεων ανταρτών της άκρας αριστεράς.

Ενόψει της τελετής αναμένεται πελώρια ανάπτυξη των δυνάμεων ασφαλείας. Θα επιχειρήσουν περίπου 11.000 στρατιωτικοί και αστυνομικοί.

Με την υποστήριξη των ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια υπόσχεται να κλιμακώσει τον αγώνα εναντίον των ανταρτών και των καρτέλ των ναρκωτικών στη χώρα, που κατατάσσεται πρώτη σε παγκόσμια κλίμακα ως προς την παραγωγή κοκαΐνης.

Η υιοθέτηση πολύ πιο σκληρής γραμμής εγγράφεται στο πλαίσιο της βίας άνευ προηγουμένου τα τελευταία δέκα χρόνια στη χώρα και έχει στο φόντο την αποτυχία των προσπαθειών της κυβέρνησης του Πέτρο να εξασφαλίσει την ειρήνευση μέσω διαπραγματεύσεων με πρακτικά όλες τις ένοπλες οργανώσεις.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος έδωσε διορία ενός μήνα σε όλους τους «εγκληματίες» στη χώρα να παραδοθούν κι υποσχέθηκε εκστρατείες μαζικών βομβαρδισμών αφότου αναλάβει.

Ανήγγειλε επίσης την οικοδόμηση μεγάλων φυλακών, υμνώντας την προσέγγιση των κυβερνήσεων των προέδρων του Ελ Σαλβαδόρ Ναγίμπ Μπουκέλε και του Ισημερινού Ντανιέλ Νομπόα.

Ειδικοί προειδοποιούν ότι η προσέγγιση αυτή ενέχει τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης της βίας στη χώρα που παραμένει βυθισμένη στην εσωτερική σύγκρουση για πάνω από 60 χρόνια, με διάφορες ένοπλες οργανώσεις της άκρας αριστεράς και συμμορίες να επιδίδονται στη διακίνηση ναρκωτικών και στην εκμετάλλευση μεταλλείων.

Ο απερχόμενος πρόεδρος Πέτρο δεν αντέδρασε αμέσως στην επίθεση.

Την Παρασκευή, στην τελευταία του επίσημη επίσκεψη στο εξωτερικό, στην Κούβα, συνάντησε τον ομόλογό του Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, με τον οποίο συζήτησαν για την «πολιτική στραγγαλισμού» της νήσου από τις ΗΠΑ, καθώς και τις δεκάδες επιθέσεις του αμερικανικού στρατού εναντίον πλεούμενων που φέρονταν να μετέφεραν ναρκωτικά στην Καραϊβική, όπως και στον ανατολικό Ειρηνικό.

«Θέλω από την Κούβα να εναντιωθώ σ’ έναν πόλεμο στην Καραϊβική· οι πύραυλοι που εκτοξεύονται στην Καραϊβική στοχοποιώντας διακινητές ναρκωτικών σκοτώνουν φτωχό κόσμο, όπως επιβεβαίωσαν οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών — δεν υπηρετούν κανέναν σκοπό, αλλά δολοφόνησαν 261 ανθρώπους, ανάμεσά τους, όπως φαίνεται, 50 Κολομβιανούς», ανέφερε προχθές μέσω X ο Πέτρο.

¿Por qué viajo a Cuba? Colombia es el paós que preside el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, gracias a nuestra gestión que consiguió por más de 160 votos que Colombia fuera elegida. Es el mayor triunfo internacional del país. El programa que eligió la mayoría del pueblo… — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 31, 2026

Η προεκλογική εκστρατεία στην Κολομβία σημαδεύτηκε από τη βία προτού καν αρχίσει επίσημα. Το 2025, δυνητικός υποψήφιος για την προεδρία, ο γερουσιαστής της δεξιάς Μιγκέλ Ουρίμπε Τουρμπάι, δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στην Μπογκοτά.