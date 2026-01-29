Αεροσκάφος με 15 επιβαίνοντες συνετρίβη την Τετάρτη σε ορεινή περιοχή της βόρειας Κολομβίας και δεν υπάρχουν επιζώντες, όπως ανακοίνωσε η κολομβιανή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας.

Το αεροσκάφος – ένα Beechcraft 1900D, που εκτελούσε εσωτερική πτήση για λογαριασμό της συνεργαζόμενης με την Satena ιδιωτικής εταιρείας Searca – είχε απογειωθεί από την Κούκουτα (βόρεια, κοντά στα σύνορα με τη Βενεζουέλα) με προορισμό την Οκάνια.

Η επικοινωνία των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας με το αεροπλάνο χάθηκε περίπου 10 λεπτά προτού το Beechcraft φθάσει στον προορισμό του.

BREAKING: The Satena plane debris has been located near Cúcuta, Colombia. With 15 people on board, there are no indications of survivors. pic.twitter.com/uGGDEqWQhQ — World Source News (@Worldsource24) January 28, 2026

Το αεροσκάφος που εκτελούσε την «πτήση NSE 8849 από την Κούκουτα προς την Οκάνια, το οποίο απογειώθηκε γύρω στις 11:42 (τοπική ώρα, 18:42 στην Ελλάδα) με προγραμματισμένη ώρα άφιξης στις 12:05, ανέφερε την τελευταία επικοινωνία με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας στις 11:54 π.μ. σήμερα», σύμφωνα με την ανακοίνωση της Satena.

Τα συντρίμμια του αεροσκάφους εντοπίστηκαν σε ορεινή περιοχή κοντά στην πόλη Λα Πλάγια ντε Μπελέμ.

Μεταξύ των θυμάτων είναι ο βουλευτής Ντιόχενες Κιντέρο και ο Κάρλος Σαλσέδο, υποψήφιος για το Κογκρέσο στις προσεχείς εκλογές του Μαρτίου.

Πηγές: ΑΜΠΕ, Reuters, AFP