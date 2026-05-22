Σύγκρουση για την κυριότητα γαιών ανάμεσα σε εθνότητες αυτοχθόνων της Κολομβίας είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 44 χθες Πέμπτη, ανακοίνωσε ο επικεφαλής των τοπικών αρχών στον νομό Κάουκα.

#Colombia | El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, confirmó hasta el momento tres personas fallecidas y 44 heridas tras los enfrentamientos entre comunidades indígenas Misak y Nasa en el sector de La Ensillada, en Silvia.https://t.co/NXhL1SVDWT — Diario La Opinión (@laopinion_col) May 22, 2026

Η διένεξη ανάμεσα στις φυλές Μίσακ και Νάσα οφείλεται σε προστριβές για την κυριότητα εδαφών στον νομό, πατρογονικών εκτάσεων αυτοχθόνων όπου σήμερα βρίσκονται καλλιέργειες κόκας υπό τον έλεγχο ένοπλων παρατάξεων, εξήγησε η υπηρεσία της Συνηγόρου του Λαού, ανεξάρτητης δημόσιας αρχής αρμόδιας για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Hacemos un llamado al diálogo y a la protección de la vida y a la conciliación entre los pueblos Misak y Nasa en Silvia, Cauca. Leer pronunciamiento aquí 👇🏽 pic.twitter.com/HrQVDepaKv — Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) May 21, 2026

«Καμιά διαφορά δεν μπορεί να δικαιολογήσει την οδύνη, τον θάνατο και τον κίνδυνο που υφίσταται ο πληθυσμός», τόνισε μέσω X ο νομάρχης Οκτάβιο Γκουσμάν, ανακοινώνοντας τον απολογισμό.

¡Nunca la violencia entre pueblos hermanos será el camino! como Gobierno Departamental atendemos la situación que se presenta en el sector de La Ensillada, entre Guambía y Pitayó, municipio de Silvia, donde comunidades indígenas Misak y Nasa se enfrentan en medio de hechos… — OCTAVIO GUZMÁN (@OctavioGuzmanGu) May 21, 2026

Βίντεο που κυκλοφορούν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν συγκρούσεις ανάμεσα σε άνδρες εφοδιασμένους με ρόπαλα και ασπίδες και αιμόφυρτους ανθρώπους πεσμένους κάτω.

«Μας αιχμαλώτισαν, μας πήραν τα κινητά τηλέφωνα και μας έκαψαν τις μοτοσικλέτες», καταγγέλλει μέλος της φυλής Νάσα σε ένα από τα βίντεο.

Πρόκειται για «ιστορική διαφορά για τα εδάφη που πηγαίνει χρόνια πίσω και δεν έχει μπορέσει να ξεπεραστεί κάνω διάλογο με τα μέρη», ανέφερε σε βίντεο που δημοσιοποίησε μέσω X η Αΐδα Κιλκουέ, γερουσιαστής και ηγετική μορφή των αυτοχθόνων Νάσα, καλώντας να υπάρξει «παρουσία» υψηλού επιπέδου της κυβέρνησης στην Κάουκα.

#SosCauca Sobre la situación crítica con los pueblos indígenas Misak y Nasa del departamento del Cauca. Insistimos en los llamados al diálogo de las partes y buscar todos los mecanismos para la solución de este conflicto. pic.twitter.com/e6xx929z8b — Aida Quilcué (@aida_quilcue) May 21, 2026

Οι ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν την ανάπτυξη χερσαίων στοιχείων και αεροπορικών μέσων στην περιοχή.

Ante los hechos de violencia registrados entre comunidades indígenas en el departamento del Cauca, las @FuerzasMilCol participamos de manera inmediata en el Puesto de Mando Unificado liderado por el @mindefensa, con el fin de hacer seguimiento a la situación y coordinar las… — Comandante General de las Fuerzas Militares (@COMANDANTE_FFMM) May 21, 2026

Οι διενέξεις για την κυριότητα γαιών μεταξύ ιθαγενών είναι συχνές στη χώρα, αλλά σπανίως οδηγούν σε θανάσιμες συγκρούσεις.

Οι αυτόχθονες λαοί αποτελούν το 4,4% των περίπου 50 εκατομμυρίων κατοίκων της Κολομβίας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ