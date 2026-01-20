Ρεπορτάζ – Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Ο άλλοτε ηγετικός παράγοντας της παραστρατιωτικής οργάνωσης AUC, Σαλβατόρε Μανκούσο, καταδικάστηκε τη Δευτέρα 19/1, στην Κολομβία σε ποινή 40 ετών κάθειρξης για δολοφονίες, εξαναγκαστικές εξαφανίσεις και άλλα εγκλήματα που διαπράχθηκαν κατά αυτοχθόνων της φυλής Ουαγιούου στο βόρειο τμήμα της χώρας πριν από περίπου είκοσι χρόνια, ανακοίνωσε η εισαγγελία.

Ο 61χρονος Μανκούσο, διπλής υπηκοότητας Κολομβίας και Ιταλίας, συγκαταλέγεται στους πλέον διαβόητους διοικητές παραστρατιωτικών οργανώσεων της άκρας δεξιάς, που δρούσαν τις δεκαετίες του 1990 και των αρχών του 2000 με στόχο να ανακόψουν την προέλαση ανταρτών της αριστεράς.

Δικαστήριο της Μπαρανκίγια επέβαλε ποινή 40 ετών για 117 εγκλήματα σε βάρος των αυτοχθόνων Ουαγιούου, διαπραχθέντα μεταξύ 2002 και 2006. Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο για την απονομή δικαιοσύνης σε παραστρατιωτικούς, η ποινή θα μπορούσε να μειωθεί στα 8 χρόνια εάν ο Μανκούσο συνεργαστεί, αποκαλύπτοντας την αλήθεια και προχωρώντας σε αποζημιώσεις για τα θύματα, ένα μέτρο που εφαρμόστηκε κατά τον αφοπλισμό και τη διάλυση των AUC με περίπου 30.000 μέλη το 2006, επί προεδρίας Άλβαρο Ουρίμπε (2002-2010).

Σύμφωνα με την εισαγγελία, τα τάγματα των AUC, υπό τις εντολές του Μανκούσο, διέπραξαν δολοφονίες, εξαναγκαστικές εξαφανίσεις και εκτοπισμούς στον νομό Λα Γουαχίρα, περιοχή που συνορεύει με τη Βενεζουέλα. Ανάμεσα στα θύματα ήταν συνδικαλιστές, ηγέτες των αυτοχθόνων, υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πολιτικά πρόσωπα.

Ο Μανκούσο, ο τελευταίος ισχυρός πρώην ηγέτης παραστρατιωτικών που παραμένει ζωντανός, απελάθηκε από τις ΗΠΑ τον Φεβρουάριο του 2024 μετά την έκτιση 16 ετών κάθειρξης και αφέθηκε ελεύθερος τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς.

Γιος εύπορης οικογένειας, θεωρείται πως ήταν δεύτερος στην ηγεσία των AUC, πίσω από τους αδελφούς Κάρλος και Φιδέλ Καστάνιο, που θεωρούνται νεκροί.

Ο σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο τον είχε ορίσει «μεσολαβητή» στην ειρηνευτική διαδικασία με ένοπλες οργανώσεις, ειδικά με την Clan del Golfo, το μεγαλύτερο καρτέλ ναρκωτικών της Κολομβίας και διάδοχο των παραστρατιωτικών, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει σε αναστολή της φυλάκισής του.

Επιπλέον, η δικαστική απόφαση προβλέπει καταβολή προστίμου 14 εκατομμυρίων δολαρίων από τον Μανκούσο.

Ο εμφύλιος στην Κολομβία διαρκεί πάνω από έξι δεκαετίες, με εμπλοκή ανταρτών της άκρας αριστεράς, παραστρατιωτικών της άκρας δεξιάς, διακινητών ναρκωτικών, στρατού και αστυνομίας. Τα θύματα ξεπερνούν τα 10 εκατομμύρια, κυρίως εσωτερικά εκτοπισμένοι, ενώ οι νεκροί υπολογίζονται σε περισσότερους από 450.000, σύμφωνα με συντηρητικές εκτιμήσεις.

Με πληροφορίες από: publimetro