Εννιά μέλη της Clan del Golfo, του μεγαλύτερου καρτέλ των ναρκωτικών στην Κολομβία, σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμό των ενόπλων δυνάμεων στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, ανακοίνωσε χθες Τρίτη ο πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο.

Η επιχείρηση διεξήχθη στη Σεγκόβια, γνωστή για τα χρυσωρυχεία της, στον νομό Αντιόκια.

«Αποτελέσματα: εννιά μέλη (σ.σ. του καρτέλ) νεκρά, ένας συλληφθείς, 13 κατασχεμένα τουφέκια», συνόψισε ο κ. Πέτρο μέσω X.

Στο νομό Αντιόκια, προπύργιό της, η συμμορία Clan del Golfo ελέγχει οδούς διακίνησης ναρκωτικών. Διαθέτει επίσης χρυσωρυχεία που λειτουργούν παράνομα, εκμεταλλεύεται την παράτυπη μετανάστευση κι επιδίδεται σε εκβιάσεις και εμπορία ανθρώπων για διαφοροποιημένα έσοδα.

Ο διαβόητος πρώην ηγέτης της, γνωστός με το nom de guerre Οτονιέλ, συνελήφθη το 2021 κι εκδόθηκε στις ΗΠΑ έναν χρόνο αργότερα.

Nine members of the Gulf Clan, Colombia’s main criminal gang, were killed in an attack in the northwest of the country. The order came from President Petro. pic.twitter.com/zM2bNf9exK

— AMERICA TIME (@Americatime_) March 25, 2025