Τριάντα τέσσερις Κολομβιανοί στρατιωτικοί αιχμαλωτίστηκαν σε τομέα ελεγχόμενο από αντάρτες στο τμήμα του τροπικού δάσους του Αμαζονίου που εκτείνεται στη νότια Κολομβία, ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας Πέδρο Σάντσες χθες Τρίτη.

Ο Σάντσες δεν ξεκαθάρισε πότε αιχμαλωτίστηκαν οι στρατιωτικοί, τόνισε πάντως πως η εξέλιξη καταγράφτηκε έπειτα από μάχες με αντάρτες του λεγόμενου Κεντρικού Γενικού Επιτελείου (EMC), παράταξης διαφωνούντων των πρώην FARC που απορρίπτουν τη συμφωνία ειρήνης του 2016. Στις εχθροπραξίες σκοτώθηκαν 11 αντάρτες, ανάμεσά τους διοικητής τους, και συνελήφθησαν άλλοι δύο, ανέφερε.

Οι εχθροπραξίες έγιναν σε αγροτική περιοχή στον δήμο Ελ Ρετόρνο, στην επαρχία Γουαβιάρε.

Ο υπουργός Άμυνας Σάντσες σημείωσε πως οι στρατιωτικοί αιχμαλωτίστηκαν σε «παράνομη, εγκληματική ενέργεια ανθρώπων με πολιτικά». Πρόκειται «για απαγωγή», επέμεινε.

Δεν είναι σπάνιο πολίτες υπό εξαναγκασμό ή χειραγωγούμενοι από ένοπλες οργανώσεις να αιχμαλωτίζουν στρατιωτικούς ή αστυνομικούς, που γενικά αποφεύγουν να ανοίξουν πυρ εναντίον πολιτών. Τον Ιούνιο, 57 στρατιωτικοί κρατήθηκαν αιχμάλωτοι για δυο μέρες σε ορεινή περιοχή στη νοτιοανατολική Κολομβία, επίσης οχυρό διαφωνούντων των πρώην FARC.

Ο στρατός διεμήνυσε πως κλιμακώνει τη δράση του εναντίον του EMC, παράταξης υπό την ηγεσία του Ιβάν Μορδίσκο –πρόκειται για ψευδώνυμο–, μετά τη βομβιστική ενέργεια της περασμένης Πέμπτης στην Κάλι, τρίτη πόλη της χώρας, όπου σκοτώθηκαν έξι άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 60. Οι Αρχές επέρριψαν την ευθύνη στο EMC, την ισχυρότερη παράταξη διαφωνούντων των πρώην FARC.

Δύο μέλη του τέθηκαν υπό κράτηση και τους ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για την ενέργεια μπροστά σε σχολή της πολεμικής αεροπορίας, με φορτηγό παγιδευμένο με μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών. Δεύτερο παγιδευμένο φορτηγό δεν εξερράγη.

Την ίδια ημέρα, όχι μακριά από τη Μεδεγίν, δεύτερη πόλη της χώρας, 13 αστυνομικοί σκοτώθηκαν σε ανταλλαγές πυρών και όταν καταρρίφθηκε με drone εφόρμησης ελικόπτερο Black Hawk, καθώς συμμετείχαν σε επιχείρηση για την καταστροφή καλλιεργειών κόκας στη χώρα με τη μεγαλύτερη παραγωγή κοκαΐνης στον κόσμο.

Οι Αρχές απέδωσαν αυτές τις ενέργειες σε φράξια του EMC, που βρίσκεται σε σύγκρουση με το κύριο σώμα της οργάνωσης του Ιβάν Μορδίσκο.

Μετά τις επιθέσεις της περασμένης εβδομάδας, ο υπουργός Άμυνας Σάντσες ανακοίνωσε πως το κράτος θα αναπτύξει «όλα» τα μέσα που έχει στη διάθεσή του για να «εξουδετερώσει τις απειλές» για την ασφάλειά της χώρας, καθώς η Κολομβία ζει τη σοβαρότερη κρίση εδώ και μια δεκαετία στον δρόμο προς τις εκλογές του Μαΐου του 2026.