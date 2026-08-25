Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης βρίσκεται το δυτικό τμήμα της Κολομβίας και ειδικότερα ο νομός Τολίμα, εξαιτίας των ανεξέλεγκτων δασικών πυρκαγιών που έχουν ήδη αποτεφρώσει περισσότερα από 200.000 στρέμματα δασών και καλλιεργειών.

Ο Πρόεδρος Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια ανακοίνωσε την άμεση ανάπτυξη του στρατού, καταγγέλλοντας οργανωμένους εμπρησμούς από υπόπτους με μοτοσικλέτες, ενώ παράλληλα απηύθυνε έκκληση για κατεπείγουσα διεθνή συνδρομή προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Χιλή.

Στη περιοχή Τολίμα, καταγράφηκαν ταυτοχρόνως περισσότερες από 24 ενεργές εστίες φωτιάς, έχοντας μετατρέψει σε στάχτη πάνω από 200.000 στρέμματα δασικών εκτάσεων και ζωτικών καλλιεργειών (όπως καφέ, εσπεριδοειδών και μάνγκο).

Καταγγελίες για οργανωμένο σχέδιο εμπρησμού

Με δημόσια ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Πρόεδρος της Κολομβίας, Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, αποκάλυψε σοβαρότατες ενδείξεις σύμφωνα με τις οποίες οι πυρκαγιές στις περιοχές Σουάρες, Κοέγιο και Σαν Λούις προκλήθηκαν σκόπιμα.

Συγκεκριμένα, ο Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια ανέφερε ότι τα τεχνικά ευρήματα των πυροσβεστικών αρχών συνάδουν με τη χρήση χημικών επιταχυντών καύσης, ότι υπάρχουν επανειλημμένες καταγγελίες από τις τοπικές αρχές για άνδρες που κινούνταν με μοτοσικλέτες και έβαζαν εστίες φωτιάς, καθώς και ότι ερευνώνται αναφορές για άτομα που επιχείρησαν να παρακωλύσουν το έργο των 205 πυροσβεστών και των εναέριων μέσων, ενδεχομένως για να αποσπάσουν την προσοχή των αρχών από άλλες εγκληματικές πράξεις.

«Όποιος βάζει φωτιά στα χωράφια μας, θέτει σε κίνδυνο ολόκληρες οικογένειες ή σαμποτάρει όσους μάχονται με τις πυρκαγιές είναι εγκληματίας και θα αντιμετωπιστεί ως τέτοιος. Δεν θα επιτρέψω να σπείρουν το χάος και τον τρόμο στην Τολίμα», τόνισε με αυστηρό ύφος ο Κολομβιανός Πρόεδρος.

Ανάπτυξη στρατού και έκκληση για διεθνή βοήθεια

Η κυβερνήτρια της Τολίμα, Αδριάνα Μαγάλι Ματίς, επιβεβαίωσε την άμεση εμπλοκή του στρατού στις πληγείσες περιοχές για τη διασφάλιση της τάξης, την περιφρούρηση των μετώπων και τη σύλληψη των υπαιτίων.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος έδωσε εντολή στον διευθυντή της Εθνικής Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων Καταστροφών (UNGRD) να ζητήσει διεθνή συνδρομή από τις ΗΠΑ και τη Χιλή, εξαιτίας της τεχνογνωσίας και των εξειδικευμένων εναέριων μέσων που διαθέτουν στη διαχείριση μεγάλων δασικών πυρκαγιών.

Διπλό πλήγμα εν μέσω «Ελ Νίνιο»

Η πύρινη λαίλαπα εκδηλώθηκε σε μια ιδιαίτερα ευάλωτη χρονική συγκυρία για την Κολομβία.

Η περιοχή δοκιμάζεται από παρατεταμένη ξηρασία και υψηλές θερμοκρασίες λόγω του φαινομένου Ελ Νίνιο, το οποίο προκαλεί δραματική μείωση των βροχοπτώσεων, ενώ προσπαθεί ακόμη να συνέλθει από τον καταστροφικό σεισμό της 10ης Αυγούστου, στο δυτικό τμήμα της επικράτειας, επιβαρύνοντας δραματικά τον κρατικό μηχανισμό.