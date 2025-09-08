Τουλάχιστον 72 στρατιωτικοί αιχμαλωτίστηκαν χθες Κυριακή στον νομό Κάουκα, σε περιοχή της νοτιοδυτικής Κολομβίας τομείς της οποίας ελέγχουν αντάρτες και συγκαταλέγεται στα επίκεντρα της διακίνησης ναρκωτικών στη χώρα, σύμφωνα με πηγή στις ένοπλες δυνάμεις.

Η υπόθεση ομηρίας άρχισε να εκτυλίσσεται χθες «μετά το μεσημέρι», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή του στον κολομβιανό στρατό.

Οι απαγωγές στρατιωτικών και αστυνομικών είναι συχνές σε περιοχές της Κολομβίας όπου το κράτος δεν ασκεί πλήρη έλεγχο. Αποδίδονται γενικά από τις Αρχές σε πολίτες υπό εξαναγκασμό ή χειραγωγούμενους από ένοπλες οργανώσεις.

Σύμφωνα με κολομβιανά μέσα ενημέρωσης, η χθεσινή ομηρία έγινε κατά τη διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης στο φαράγγι Μικάι, θύλακα όπου παράγεται κοκαΐνη και επιχειρούν συμμορίες και το Κεντρικό Γενικό Επιτελείο (EMC), παράταξη διαφωνούντων των πρώην FARC, υπό την ηγεσία του αποκαλούμενου Ιβάν Μορδίσκο.

Ο σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο, ο πρώτος στην ιστορία της χώρας που ανήκει στην αριστερά, διέταξε το 2024 να ανακτηθεί ο έλεγχος στην περιοχή αυτή. Όμως οι επιχειρήσεις του στρατού και της αστυνομίας συναντούν σθεναρή αντίσταση από τον πληθυσμό.

Στην ίδια περιοχή είχαν κρατηθεί όμηροι 57 αστυνομικοί τον Ιούνιο, που αφέθηκαν ελεύθεροι έπειτα από επέμβαση των ενόπλων δυνάμεων, Και τον Αύγουστο, 33 στρατιωτικοί αφέθηκαν ελεύθεροι έπειτα από τρεις ημέρες αιχμαλωσίας στη Γουαβιάρε (νοτιοανατολικά). Οι Αρχές είχαν κάνει αρχικά για 34 στρατιωτικούς υπό ομηρία, όμως κατόπιν αναθεώρησαν οριακά προς τα κάτω τον αριθμό τους.